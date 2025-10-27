Co trzeci Polak:wyrzucanie jedzenia nie ma negatywnego wpływu na środowisko

16 października obchodzimy Światowy Dzień Żywności. W ten dzień warto przypomnieć, że 40% wyprodukowanej na świecie żywności trafia do kosza1. Według najnowszych danych Eurostatu, w Polsce marnujemy 4,6 mln ton. To więcej niż przed rokiem. Produkcja żywności, która ostatecznie trafia do kosza, pochłania ponad jedną czwartą całej dostępnej wody pitnej i zajmuje powierzchnię większą niż Chiny2. Świadomość tego problemu w obliczu rosnących kosztów surowców i zmian klimatu jest kluczowa dla przeciwdziałania temu problemowi.

Co Polacy wiedzą o marnowaniu jedzenia?

Z badania firmy wpływu społecznego Too Good To Go3 przeprowadzonego w 10 krajach, w których dostępna jest aplikacja wynika, że aż 33% Polaków wierzy, że marnowanie jedzenia nie ma negatywnego wpływu na środowisko. To najsłabszy wynik ze wszystkich badanych rynków. Przed nami Portugalia (10%), Włochy (12%), Austria (15%) czy Stany Zjednoczone (30%).

Niemal co drugi Polak (49%) twierdzi, że zatraca więź z jedzeniem i źródłem jego pochodzenia, co znajduje odzwierciedlenie w praktykach – co piąta osoba (19%) przynajmniej raz w miesiącu wyrzuca pełnowartościowe jedzenie.

Jedzenie przestaje być postrzegane jako coś wartościowego, staje się wyłącznie czymś praktycznym i jednorazowym, a nie cennym zasobem wymagającym wysiłku w produkcji i przygotowaniu. Takie podejście ma realne konsekwencje, które widzimy w najnowszych badaniach Eurostat na temat skali marnowanego jedzenia w Polsce - komentuje Anna Podkowińska-Tretyn, Country DIrector Too Good To Go.

Niechętnie korzystamy ze zmysłów

Aż 61% respondentów w Polsce deklaruje, że pozbywa się jedzenia, ponieważ nie jest pewna, czy nadal nadaje się do spożycia. Spośród wszystkich badanych rynków to właśnie u Polaków ocena przydatności produktów do spożycia opiera się w największym stopniu na dacie na opakowaniu a nie na obserwacji i zmysłach. Tymczasem badania SGGW pokazują, że wiele prawidłowo przechowywanych produktów, które przekroczyły datę oznaczoną jako “najlepiej spożyć przed” jest bezpieczna do spożycia 6 miesięcy po upływie wyznaczonego terminu4. Wśród testowanych produktów znalazły się m.in. mleko i śmietanka UHT, dżem, koncentrat pomidorowy, majonez, kasza jaglana, pasztet czy tuńczyk w puszce. Skala marnowania żywności w Polsce, sięgająca ponad 4,6 mln ton rocznie, pokazuje wyraźnie, że problem nadal jest poważny i wymaga skoordynowanych działań. Aby skutecznie ograniczyć straty żywności, potrzebna jest wielowymiarowa strategia uwzględniająca edukację konsumencką, rozwój narzędzi takich jak Too Good To Go czy zmiany regulacyjne. W Too Good To Go ratujemy 4 posiłki na sekundkę, a w tym samym czasie 80 000 marnuje się. To pokazuje, że jest miejsce na jeszcze większy wpływ - mówi Anna Podkowińska-Tretyn, Country Director Too Good To Go.