Co zrobić z irysami po przekwitnięciu? Zasada podobna jak w przypadku tulipanów. Pamiętaj o niej, a kwiaty pięknie zakwitną w kolejnym sezonie

Wlej do słoiczka i postaw na półce w salonie, a letni aromat wypełni pomieszczenie. Energetyczna kompozycja pobudzi zmysły i odświeży powietrze. Naturalny zapach do salonu

To były ulubione kwiaty Jana Pawła II. Podlewaj je tą domową mieszanką, a wystrzelą kwiatami, w których się zakochasz. Domowy nawóz do białych róż

Pani z działu ogrodniczego w Obi zdradziła przepis na odżywkę do surfinii. Wyjmij z lodówki, wymieszaj z wodą, a surfinie będą całe w kwiatach. Domowy nawóz do surfinii stymulujący kwitnienie

Irysy to piękne i wdzięczne kwiaty, które przy odpowiedniej pielęgnacji będą cieszyć nas swoim kwitnieniem przez wiele lat. Irysy bródkowe uwielbiają słońce, dlatego sadzimy je w miejscu, gdzie będą miały co najmniej 6 godzin słońca dziennie. Gleba powinna być dobrze przepuszczalna, o odczynie obojętnym lub lekko zasadowym. Natomiast irysy syberyjskie i japońskie preferują stanowiska słoneczne lub lekko zacienione. Potrzebują wilgotnej, żyznej gleby o odczynie kwaśnym (szczególnie irysy japońskie). Irysy bródkowe są odporne na suszę, ale w okresie kwitnienia i podczas upałów warto je podlewać. Irysy syberyjskie i japońskie wymagają regularnego podlewania, szczególnie w czasie suszy. Kwiaty nawozimy wiosną, po ruszeniu wegetacji, nawozem wieloskładnikowym dla roślin kwitnących. Lepiej nie stosować nawozów azotowych, ponieważ sprzyjają rozwojowi liści kosztem kwitnienia. A co zrobić z irysami po przekwitnięciu?

Irysy po przekwitnięciu. Co zrobić z kwiatami?

Po przewinięciu irysów stosujemy podobną zasadę jak przy tulipanach. Gdy kwiaty stracą już swoją urodę, odcinamy przekwitłe kwiatostany. Dzięki takiemu zabiegowi, rośliny nie wytworzą nasion. Cała energia zostanie przekierowania do kłączy. Natomiast liście zostawiamy. Zielone części rośliny będą pobierały z ziemi składniki odżywcze i w nich odbywać się będzie proces fotosyntezy. Skracamy je dopiero późną jesienią do wysokości około 15 cm nad ziemią. Irysy bródkowe przesadzamy co 3-4 lata, aby zapobiec zagęszczeniu kłączy i osłabieniu kwitnienia. Irysy syberyjskie i japońskie przesadzamy rzadziej, co 5-6 lat.

Irysy - zastosowanie

Z kłączy niektórych gatunków irysów, głównie Iris pallida, Iris germanica i Iris florentina, pozyskuje się olejek irysowy. Jest to cenny składnik perfum, nadający im pudrowy, fiołkowy zapach. Olejek irysowy jest również wykorzystywany w kosmetykach, ze względu na swoje właściwości nawilżające, łagodzące i przeciwzapalne. Ze względu na swoje właściwości moczopędne, przeczyszczające, przeciwzapalne i wykrztuśne irysy były wykorzystywane w medycynie naturalnej.

ZOBACZ TEŻ: Kroję w plastry i robię wiosenny oprysk na róże. Mszyce uciekają, gdzie pieprz rośnie, a kwiaty kwitną jak szalone