Kiedy w kalendarzu wybije ta data przycinaj irysy. Dzięki temu przez wiele lat będą rosły jak na drożdżach. Jak przycinać irysy?

Jesienna pielęgnacja irysów. Dlaczego irysy się przycina?

Jeszcze w latach 80-tych irysy rządziły w polskich ogrodach. Były to najmodniejsze kwiaty, które zdobiły rabaty i działki. Dzisiaj ich popularność nieco osłabła ale nadal wiele osób sadzi je w swoich ogrodach. Irysy w przeciwieństwie do innych kwiatów są dość wymagające w pielęgnacji. Kiedy jednak uda opanować się sztukę prawidłowej pielęgnacji irysów, to kosaćce potrafią zaskakiwać. Mało osób wie, że irysy to kwiaty wieloletnie, a sekretem do ich długowieczności jest ich odpowiednie przycinanie. Cięcie irysów to podstawowy zabieg pielęgnacyjny, dzięki któremu wiosną ponownie zakwitają. Należy go zawsze wykonywać późną jesienią, gdy pojawią się pierwsze przymrozki, a liście zaczną brązowieć. Ogrodnicy wskazują, że najlepszą porą na przycinanie irysów jest koniec października lub początek listopada.

Jak przycinać irysy na jesień?

Jesienne cięcie irysów wykonuj późną jesienią, gdy wszystkie kwiaty już przekwitną. Nie rób tego wcześniej niż pod koniec października. Gdy roślina przestanie kwitnąć i pojawią się pierwsze przymrozki to utnij wszystkie irysy na około 15 cm. Nie rób tego wcześniej bo wiem stare liście odżywiają roślinę i ją wzmacniają. Jesienne cięcie irysów to niezbędny zabieg, aby kwiaty ponownie zakwitły w kolejnym sezonie.