Coś idealnego na weekend

Chrupki kukurydziane solone to nowa propozycja od marki Tygryski w kategorii przekąsek smakowych. Smaczne i chrupiące z pewnością przypadną do gustu tym, którzy lubią przegryźć małe co nieco między posiłkami, na spacerze, czy podczas wspólnej zabawy! Dzięki wykorzystaniu kaszy kukurydzianej, chrupki są bezglutenowe, ponadto nie zawierają oleju palmowego oraz wzmacniaczy smaku. Już teraz przekonaj się, że Tygryski chrupki kukurydziane solone staną się sprawdzonym przysmakiem do wspólnego chrupania, bo większe opakowanie pozwoli dzielić się z najbliższymi.

Tygryskowy sposób na…

Marka Tygryski doskonale wie, że zachęcanie dzieci do wspólnej zabawy szczególnie, gdy zaangażowana jest w nią cała rodzina jest niezwykle ważne. Z tą myślą stworzyła mobilną aplikację „Tygryski”, która pomaga budować więzi między rodzicami a dziećmi oraz przedstawia wiele pomysłów, jak tego dokonać. Znajdziemy w niej inspiracje do wykonania zabawek własnoręcznie – co z pewnością zapewni kreatywną zabawę dla małych i dużych. Spędzanie czasu z pociechami urozmaicą gry, np. rodzinna wersja popularnej gry „Czółko” lub słynne memory. W aplikacji znajdziemy również zakładkę z bajeczkami w wersji do słuchania, czytania, a także oglądania. Na specjalne zaproszenie twórców aplikacji, część z nich została napisana przez aktorkę Andżelikę Piechowiak, która również bierze udział w bajkach wideo. Aplikacja jest stale rozbudowywana i poszerzana o nowe, atrakcyjne treści. Można ją bezpłatnie pobrać z Google Play lub App Store.

i Autor: Materiały prasowe Tygryski