Cyfrowy chaos w rodzinie? Sprawdź, jak uporządkować zdjęcia dziecka w telefonie i wspólny kalendarz

Jak podaje strona Library of North Carolina, dodawanie dat do nazw folderów pozwala błyskawicznie odszukać konkretne zdjęcia dziecka w telefonie

Jeden wspólny kalendarz rodzinny na smartfonie to najprostsza metoda na pilnowanie terminów wszystkich szczepień i wizyt u pediatry

Ośrodek National Cyber Security Centre zaznacza, że w przypadku współdzielonych urządzeń najlepiej w ogóle unikać zapamiętywania haseł w przeglądarce

Zwykłe notowanie dnia końca darmowego okresu próbnego za bajki pomaga łatwo kontrolować subskrypcje i chroni portfel przed opłatami

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Setki zdjęć dziecka w telefonie. Jak opanować ten cyfrowy bałagan?

Każdy z nas ma w smartfonie tysiące fotografii swojego malucha, co często kończy się brakiem pamięci w najmniej odpowiednim momencie. Robimy ujęcia na placu zabaw, w żłobku czy podczas kąpieli, a potem trudno nam cokolwiek znaleźć. Taki cyfrowy chaos bywa przytłaczający, zwłaszcza gdy chcemy szybko odszukać konkretne zdjęcia dziecka w telefonie, aby pokazać je bliskim.

Z pomocą przychodzą podstawowe zasady archiwizacji, o których możemy przeczytać na stronie Library of North Carolina. Warto wybrać tylko te najważniejsze pliki i nadać folderom konkretne nazwy, na przykład dodając daty w formacie rok, miesiąc i dzień. Dobrym pomysłem jest stworzenie jednej głównej kopii zapasowej na dysku w domu oraz drugiej w chmurze internetowej, co uchroni nasze bezcenne wspomnienia przed utratą w razie awarii sprzętu.

Jak zorganizować kalendarz rodzinny i wizyty u lekarza?

Kiedy nasze dziecko łapie katar za katarem i musimy często odwiedzać przychodnię, łatwo pogubić się w terminach wizyt i zaleceniach od pediatry. Organizacja Cancer Support Community podpowiada, aby założyć jeden wspólny kalendarz rodzinny, który możemy udostępnić na telefonach wszystkim domownikom. Wystarczy wpisać tam terminy szczepień, zebrania w przedszkolu i ustawić powiadomienia, aby o niczym nie zapomnieć. Do tego warto trzymać wszystkie papierowe dokumenty medyczne malucha w jednym segregatorze, co znacznie ułatwia życie i zmniejsza nerwy podczas nagłych problemów ze zdrowiem.

Rodzina korzysta z jednego tabletu. Co warto wiedzieć o hasłach?

W wielu domach rodzice i dzieci używają tego samego sprzętu do oglądania bajek lub grania w gry edukacyjne. Zapisywanie swoich prywatnych danych w przeglądarce na takim urządzeniu bywa kłopotliwe, bo dziecko może przypadkowo wejść na nasze konto w sklepie i coś kupić. Często zapominamy, że wygoda automatycznego logowania nie zawsze idzie w parze z domowym spokojem.

Ośrodek National Cyber Security Centre zwraca uwagę, że w przypadku współdzielonych urządzeń najbezpieczniej jest po prostu nie pozwalać przeglądarce na zapamiętywanie naszych danych. Zamiast tego warto pomyśleć o programie do zarządzania hasłami, który sam tworzy trudne i unikalne kombinacje liter oraz cyfr dla każdego serwisu. Podstawą jest jednak włączenie weryfikacji dwuetapowej, czyli dodatkowego potwierdzenia logowania na naszym prywatnym telefonie. Czasami najprostszym wyjściem dla starszych członków rodziny bywa nawet zapisanie skomplikowanych haseł w zwykłym zeszycie, o ile schowamy go w naprawdę bezpiecznym i niedostępnym dla dzieci miejscu.

Płatne aplikacje i bajki dla dzieci. Jak kontrolować subskrypcje?

Bardzo często zakładamy konta w serwisach z bajkami lub kupujemy edukacyjne programy dla malucha, kusząc się na darmowy okres próbny. Niestety potem zapominamy o anulowaniu usługi i z naszego konta co miesiąc uciekają pieniądze na coś, z czego w ogóle nie korzystamy. Amerykańska agencja Federal Trade Commission zaleca wprowadzenie kilku prostych nawyków, aby lepiej kontrolować subskrypcje w swoim domu:

zaznacz w kalendarzu dokładny dzień zakończenia darmowej promocji

regularnie sprawdzaj wyciągi z konta bankowego pod kątem nieznanych opłat

uważnie czytaj ekrany podczas zakładania konta i odznaczaj domyślnie zaznaczone zgody

zachowaj e-maile potwierdzające rezygnację z usługi na wypadek pomyłki systemu

Dzięki takiemu podejściu domowy budżet pozostaje bezpieczny, a my płacimy wyłącznie za te filmy i gry, z których nasza rodzina faktycznie korzysta na co dzień.

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Źródła:

Library of North Carolina (State Library of North Carolina) — “Personal Digital Archiving”

National Cyber Security Centre (UK) – “Managing your passwords”

Federal Trade Commission (FTC) – Consumer Advice: “Getting In and Out of Free Trials, Auto-Renewals, and Negative Option Subscriptions”

Cancer Support Community – “10 Tips for Navigating Logistics as a Caregiver”