Czas na zmiany – Polacy przygotowują się do wiosny

Jak odmienić dom na wiosnę

Zmęczeni burym, zimowym sezonem, wypatrujemy pierwszych oznak nowej pory roku, a wraz z jej nadejściem planujemy szereg działań. Aż 94% z nas myśli o generalnych porządkach. Czyścimy każdy zakątek, porządkujemy ubrania w szafie, myjemy okna, pozbywamy się też tego, co niepotrzebne, by zrobić miejsce na nowe.Jednak przygotowania do wiosny to nie tylko porządki, ale dla wielu z nas także okazja do wprowadzenia zmian w aranżacji. Jak wynika z badania 77% Polaków chce odmienić swoje mieszkanie na nowy sezon. Co to oznacza? 43% planuje przemeblowanie lub generalny remont. Jednak najpopularniejszym sposobem na odświeżenie wnętrza jest zakup nowych roślin (44%). Wciąż dużym zainteresowaniem cieszą się takie kwiaty jak monstery, strelicje czy fikusy, które nie tylko ożywiają przestrzeń, ale w połączeniu z dekoracyjną osłonką lub doniczką mogą zmienić charakter wnętrza.

Spektakularne efekty niewielkim kosztem można osiągnąć także zmianą dekoracji oraz tekstyliów – takie zmiany planuje 40% Polaków. W tym sezonie warto postawić na dodatki w subtelnym brzoskwiniowym odcieniu – najmodniejszym kolorze 2024 roku według Pantone, który idealnie wpisuje się w wiosenną paletę barw. Wystarczy jeden, mocny akcent – zasłony, kanapa, obrus czy dywan, by całe wnętrze zyskało zupełnie nowy wygląd. W kwestii dodatków warto postawić też na oryginalne wazony. Te z kolorowego szkła lub ceramiczne o nietypowych kształtach nawet bez świeżych kwiatów sprawdzą się w roli ciekawej dekoracji.

Ogród na wiosnę

Wiosną częściej chcemy przebywać na świeżym powietrzu, dlatego blisko 80% z nas planuje zmiany nie tylko w domu, ale także na balkonie lub ogrodzie. W stworzeniu prawdziwej oazy pomogą nam przede wszystkim rośliny (60%). To dzięki nim taras lub ogródek stają się miejscem relaksu, gdzie można miło spędzać wolny czas. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni chętnie angażują się w przygotowanie ogrodu czy balkonu na nowy sezon, ale badanie pokazuje, że te zadania są odmienne. Kobiety częściej zajmują się sadzeniem roślin oraz wyborem dodatków i tekstyliów, podczas gdy mężczyźni chętnie kupują nowe sprzęty i narzędzia, które pomagają w pracach ogrodowych.

Ogród lub balkon w wiosenno-letnim sezonie są niejako przedłużeniem domowej przestrzeni, którą także można przearanżować za pomocą nowych dodatków czy zmiany tekstyliów. Wraz z nadejściem pierwszych, ciepłych dni najczęściej kupujemy dekoracje ogrodowe (37%), np. donice czy figurki, parasole chroniące przed słońcem (21%) oraz tekstylia (20%), takie jak specjalne poduszki, które nie chłoną wody, czy miękkie i ciepłe koce na chłodniejsze wieczory. Dzięki bogatej ofercie dostępnej na rynku bez problemu zaaranżujemy nowoczesny taras z meblami o prostej formie lub balkon w stylu boho z wyplatanym z rattanu fotelem oraz np. ręcznie wykonanymi ozdobami - według badań co piąty Polak dekoruje swoje wnętrze stworzonymi przez siebie dekoracjami.

