Czy można spać z psem w łóżku? Ta wypowiedź ekspertki da do myślenia właścicielom czworonogów

Spanie z psem w łóżku to rosnący trend, odzwierciedlający głęboką więź między ludźmi a ich zwierzętami.

Badania sugerują, że wspólne spanie z pupilem może obniżać stres i poprawiać jakość snu.

Ekspertka weterynarii podkreśla, że spanie z psem może wspierać naszą odporność.

Zastanawiasz się, jak zachować higienę, dzieląc łóżko z czworonogiem? Artykuł ma na to odpowiedź!

Czy można spać z psem w łóżku?

W ostatnich latach obserwujemy wzrost popularności trendu "pet-friendly" we wszystkich aspektach życia, a spanie z psem w łóżku jest jego naturalną konsekwencją. Wiele osób traktuje swoje psy jak pełnoprawnych członków rodziny, co zatarło tradycyjne granice między przestrzenią ludzką a zwierzęcą. Ten trend odzwierciedla również zmieniające się podejście do relacji człowiek-zwierzę, gdzie psy są coraz częściej postrzegane jako towarzysze, którzy oferują wsparcie emocjonalne i komfort, a wspólne spanie staje się wyrazem tej bliskości. Co więcej, nawet badania naukowe potwierdzają, że spanie z psem może mieć pozytywny wpływ na ludzkie zdrowie psychiczne i fizyczne. Obniża poziom kortyzolu (hormonu stresu), co sprzyja relaksacji i lepszemu zasypianiu. Ponadto, obecność psa w łóżku może zwiększać poczucie bezpieczeństwa i zmniejszać lęk, zwłaszcza u osób cierpiących na bezsenność lub zaburzenia lękowe. Ciepło i bicie serca psa działają uspokajająco, a ich rytmiczny oddech może synchronizować się z naszym, ułatwiając wejście w głębsze fazy snu.

Ekspertki wyjaśniają, dlaczego warto spać z psem w jednym łóżku

Lekarka weterynarii Dorota Sumińska, wraz ze swoją córką Martą Stachowiak prowadzą na Instagramie konto, na którym poruszają ważne tematy związane ze zwierzętami - ich zdrowiem, wychowywaniem i opieką nad nimi. W jednym ze swoich nagrań kobiety poruszyły temat właśnie spania psa z właścicielem w jednym łóżku. Czy zdaniem lekarki weterynarii wskazane jest spanie z psem?

Trzeba spać z psem w łóżku, bo jak śpimy z psem w łóżku to uodparniamy się na bardzo wiele drobnoustrojów

- podkreśliła w swojej wypowiedzi Dorota Sumińska.

O tym należy pamiętać, kiedy pies śpi w naszym łóżku

Jeśli decydujesz się na spanie z psem, pamiętaj o kilku ważnych aspektach, aby uniknąć problemów. Przede wszystkim, regularne odrobaczanie i zabezpieczanie psa przed kleszczami i pchłami jest absolutną podstawą higieny. Warto również dbać o czystość legowiska psa oraz regularnie prać pościel. Niektórzy właściciele decydują się na położenie na łóżku dodatkowego koca lub prześcieradła, które łatwiej jest prać, co pozwala utrzymać higienę bez konieczności częstszej zmiany całej pościeli.

Jak często prać pościel, kiedy śpimy z psem?

Warto zwrócić uwagę, że pies wnosi do łóżka sierść, brud z zewnątrz, pot i naskórek, co może sprzyjać rozwojowi bakterii, roztoczy i alergenów. Częstsze pranie pościeli pozwoli utrzymać higienę i komfort snu zarówno dla Ciebie, jak i dla Twojego pupila. W takiej sytuacji zaleca się pranie pościeli przynajmniej raz w tygodniu, a najlepiej co 3-4 dni.

7

Quiz osobowości. Jakim zwierzęciem jesteś? Odpowiedz na te pytania, a poznasz prawdę o sobie Pytanie 1 z 5 Co najbardziej lubisz jeść? Mięso Warzywa i owoce Słodycze Wszystko uwielbiam jeść Następne pytanie