Jak często prać pościel, kiedy śpimy z psem? Ekspertka od zdrowego porządku rozwiała wątpliwości. "Brud, kurz, roztocza"

Jak często prać pościel, kiedy śpimy z psem?

Pranie pościeli to niezwykle ważna czynność, którą każdy z nas powinien wykonywać często i regularnie. To w końcu pod nią się regenerujemy i dlatego warto zadbać, aby nasz sen był higieniczny. Brudne poszwy to idealne siedlisko baterii oraz alergenów. Zaleca się, aby zmieniać pościel pod którą śpimy nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie. Oczywiście są odstępstwa od tej reguły. Na przykład latem, kiedy nasze ciało poci się o wiele intensywniej, czy w czasie choroby - wówczas poszwy należy prać o wiele częściej. A jak często powinniśmy zmieniać pościel, gdy śpimy razem z psem lub kotem? Warto zwrócić uwagę, że pies wnosi do łóżka sierść, brud z zewnątrz, pot i naskórek, co może sprzyjać rozwojowi bakterii, roztoczy i alergenów. Częstsze pranie pościeli pozwoli utrzymać higienę i komfort snu zarówno dla Ciebie, jak i dla Twojego pupila. Ten temat poruszyła w sieci ekspertka od porządku, Sylwia Panek.

Ekspertka wyjaśnia, co ile dni powinniśmy zmieniać pościel

Ekspertka od porządku wyjaśniła, co ile dni powinniśmy zmieniać poszwy pod którymi śpimy i dlaczego jest to szczególnie ważne, gdy śpi z nami pies.

Poszewki na poduszkę i prześcieradło - minimum raz w tygodniu,

poszewka na kołdrę - minimum raz na dwa tygodnie.

- podkreśla i jednocześnie dodaje, że w sytuacji, gdy zwierzęta śpią razem z nami pranie pościeli powinno odbywać się częściej, gdyż wnoszą one do naszego łóżka sierść, kurz, brud i przeróżne mikroorganizmy, które mogę szkodzić naszemu zdrowiu. Zaleca się pranie pościeli przynajmniej raz w tygodniu, a najlepiej co 3-4 dni.

Pranie pościeli, aby była higienicznie czysta. Zasady

Pościel bawełnianą powinno prać się w temperaturze co najmniej 60 stopni. Tylko w ten sposób można skutecznie pozbyć się z tkaniny zarazków i zanieczyszczeń. Z kolei pościel satynową najlepiej prać w 40 stopniach, aby jej nie zniszczyć. Dodatkowo przed włożeniem pościeli do pralki poszwy trzeba przewrócić na lewa stronę, zamknąć zamki, zapiąć guziki, aby zapobiec uszkodzeniu tkaniny. Bęben pralki nie może być przeładowany, można go załadować najwyżej w 60%-70%, ponieważ zbita pościel nie zostanie dobrze wyprana. Niezwykle ważną zasadą, której trzeba bezwzględnie przestrzegać podczas prania pościeli, jest odpowiednia segregacja. Nie powinno prać jednocześnie białej pościeli bawełnianej z kolorową z satyny.

