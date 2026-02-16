Najgorszy gest wobec psa. Może wywołać u niego agresję. Jak zrozumieć psa?

Relacja z psem wymaga zrozumienia jego mowy ciała, ponieważ nawet niewinne gesty mogą być dla niego nieprzyjemne.

Przytulanie, choć dla ludzi jest oznaką miłości, dla wielu psów może być odbierane jako ograniczenie lub dominacja.

Poznaj sygnały, które wysyła pies, gdy nie lubi się przytulać, takie jak odwracanie głowy czy spłaszczone uszy, aby uniknąć wywołania u niego dyskomfortu.

Najgorszy gest wobec psa. Może wywołać u niego agresję

Psy komunikują się ze swoimi właścicielami na wiele sposobów. Kluczem do głębokiej relacji z psem, jego komfortu i unikania problemów behawioralnych jest zrozumienie jego zachowań. Bycie właścicielem to nie tylko głaskanie i karmienie – to przede wszystkim uważna obserwacja i interpretacja mowy ciała, dźwięków i innych sygnałów wysyłanych przez naszego czworonoga. Tylko w ten sposób możemy szybko zorientować się, jak się czuje i czego potrzebuje nasz pupil. Nawet wykonując pozornie dla nas niewinne gesty wobec psiaka musimy trzyma się na baczności i czujnie obserwować jak on na te gesty reaguje. Otóż może okazać się, że coś co dla nas jest wyrazem miłości będzie tym samym dla psa. Tak jest właśnie w przypadku przytulania czworonoga.

Dlaczego pies nie lubi się przytulać do człowieka?

Nie wszystkie psy lubią się przytulać, a powodów może być kilka. Warto pamiętać, że każdy pies jest inny i ma swoją własną osobowość i preferencje. Niektóre rasy psów są bardziej niezależne i mniej skłonne do okazywania czułości fizycznej niż inne. Na przykład psy rasy husky czy akita mogą preferować przestrzeń osobistą. Warto też zwrócić uwagę na fakty, że dla psów przytulanie może być postrzegane jako forma ograniczenia i dominacji. W naturalnym środowisku psowatych, obejmowanie może być oznaką kontroli, co może wywoływać u psa dyskomfort. Często zapominamy o tym, że zwierzęta mogą również mieć gorsze chwile. Może być tak, że o prostu nasz pies nie ma ochoty na przytulanie w danym momencie lub robimy to zbyt mocno.

Po tym zachowaniu psa poznasz, że nie lubi on przytulania

Jeśli zastanawiasz się, czy akurat Twój psiak lubi, kiedy go przytulasz to obserwuj jego zachowanie. Zwróć uwagę na sygnały, które mogą wskazywać na odczuwany przez niego dyskomfort, takie jak:

Odwracanie głowy,

Ziewanie,

Oblizywanie się,

Sztywność ciała,

Spłaszczone uszy,

Pokazywanie białek oczu,

Próby oddalenia się.

