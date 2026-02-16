To imię żeńskie nosi tylko 1 Polka. Słowiańskie imię oznacza osobę "miłą". Znaczenie imion żeńskich

Moda na imiona żeńskie zmienia się co kilka lat. Wielu rodziców jednak odchodzi od trendów i szuka rzadkich imion dla swoich dzieci. Takich, które będą niespotykane w grupie rówieśników i mają oryginalne brzmienie. A jakie imiona żeńskie są mało popularne? Okazuje się, że istnieje imię, które nosi tylko jedna Polka, co czyni jest naprawdę wyjątkowym. Słowiańskie imię oznacza osobą "miłą".

Imię żeńskie oznacza osobę miłą

i

Autor: Roman Samborskyi/ Shutterstock
  • Trendy imion w Polsce zmieniają się, odchodząc od zagranicznych na rzecz staropolskich, jednak rzadkie imiona wciąż zyskują na popularności.
  • Tylko jedna Polka nosi słowiańskie imię Miłada, które oznacza "kochana", "lubiana" lub "urocza".
  • Poznaj historię i znaczenie imienia Miłada, a także dowiedz się, jakie cechy charakteru przypisuje się osobom je noszącym.

To słowiańskie imię żeńskie nosi tylko 1 Polka

Na przestrzeni ostatnich lat moda na imiona nadawane nowo narodzonym dzieciom uległa sporej zmianie. Kiedyś rodzice wybierali głównie imiona nietypowym brzmieniu i nierzadko były one zaciągnięte z języka angielskiego. Wówczas na porodówkach można było usłyszeć imiona takie jak: Brian, Jessica czy Vanessa. Ten trend jednak przeszedł do historii i ustąpił miejsca modzie na staropolskie, tradycyjne imiona. Zofia, Maria, Stanisław, Franciszek - te imiona zdominowały rankingi popularności w ostatnich latach. Mimo to, wielu przyszłych rodziców odchodzi od mody i szuka imion rzadkich. Takich, które w danym pokoleniu będzie niespotykane, oryginalne. I z pewnością to jedno imię żeńskie do takich należy. Imię Miłada nosi tylko 1 Polka. A jakie ma znaczenie imię Miłada?

Imię Miłada. Znaczenie i pochodzenie

Miłada to imię żeńskie pochodzenia słowiańskiego. Jest to imię o pięknym znaczeniu, ponieważ pochodzi od słowa "miły" lub "miła", co oznacza "kochana", "lubiana" lub "urocza". Imię Miłada, podobnie jak wiele innych imion słowiańskich, wywodzi się z czasów przedchrześcijańskich, kiedy to imiona często były tworzone z przymiotników opisujących pożądane cechy charakteru lub wyglądu. Imię Miłada zaczyna się od rdzenia "mił-" oznaczającego miłość, łaskę, przychylność, ale również radość i przyjemność. Nadawanie dziecku imienia Miłada miało być swoistym życzeniem, aby dziewczynka była kochana, ceniona i obdarzona urokiem, co miało zapewnić jej pomyślność w życiu. 

Jaka jest osoba o imieniu Miłada? Osobowość

Osoby o imieniu Miłada zwykle jest postrzegana jako kobieta urocza i sympatyczna. Jest bardzo lubiana, a jej otwartość i pogodne usposobienie sprawia, że szybko nawiązuje przyjaźnie. Miłada jest także osobą bardzo wrażliwą i delikatną. 

