To imię żeńskie nosi tylko 1 Polka. Słowiańskie imię oznacza osobę "miłą". Znaczenie imion żeńskich

- Trendy imion w Polsce zmieniają się, odchodząc od zagranicznych na rzecz staropolskich, jednak rzadkie imiona wciąż zyskują na popularności.
- Tylko jedna Polka nosi słowiańskie imię Miłada, które oznacza "kochana", "lubiana" lub "urocza".
- Poznaj historię i znaczenie imienia Miłada, a także dowiedz się, jakie cechy charakteru przypisuje się osobom je noszącym.
To słowiańskie imię żeńskie nosi tylko 1 Polka
Na przestrzeni ostatnich lat moda na imiona nadawane nowo narodzonym dzieciom uległa sporej zmianie. Kiedyś rodzice wybierali głównie imiona nietypowym brzmieniu i nierzadko były one zaciągnięte z języka angielskiego. Wówczas na porodówkach można było usłyszeć imiona takie jak: Brian, Jessica czy Vanessa. Ten trend jednak przeszedł do historii i ustąpił miejsca modzie na staropolskie, tradycyjne imiona. Zofia, Maria, Stanisław, Franciszek - te imiona zdominowały rankingi popularności w ostatnich latach. Mimo to, wielu przyszłych rodziców odchodzi od mody i szuka imion rzadkich. Takich, które w danym pokoleniu będzie niespotykane, oryginalne. I z pewnością to jedno imię żeńskie do takich należy. Imię Miłada nosi tylko 1 Polka. A jakie ma znaczenie imię Miłada?
Imię Miłada. Znaczenie i pochodzenie
Miłada to imię żeńskie pochodzenia słowiańskiego. Jest to imię o pięknym znaczeniu, ponieważ pochodzi od słowa "miły" lub "miła", co oznacza "kochana", "lubiana" lub "urocza". Imię Miłada, podobnie jak wiele innych imion słowiańskich, wywodzi się z czasów przedchrześcijańskich, kiedy to imiona często były tworzone z przymiotników opisujących pożądane cechy charakteru lub wyglądu. Imię Miłada zaczyna się od rdzenia "mił-" oznaczającego miłość, łaskę, przychylność, ale również radość i przyjemność. Nadawanie dziecku imienia Miłada miało być swoistym życzeniem, aby dziewczynka była kochana, ceniona i obdarzona urokiem, co miało zapewnić jej pomyślność w życiu.
Jaka jest osoba o imieniu Miłada? Osobowość
Osoby o imieniu Miłada zwykle jest postrzegana jako kobieta urocza i sympatyczna. Jest bardzo lubiana, a jej otwartość i pogodne usposobienie sprawia, że szybko nawiązuje przyjaźnie. Miłada jest także osobą bardzo wrażliwą i delikatną.