Mówi się, że kobiety o tych imionach mają największe szczęście w życiu. Są w czepku urodzone, a los im sprzyja na każdym kroku. Znaczenie imion żeńskich

Czy wierzysz, że imię może wpływać na Twoje życie i szczęście? Niektórzy uważają, że to, co nosimy, determinuje nasz los.

Istnieje pięć imion żeńskich, które według wierzeń przynoszą swoim właścicielkom wyjątkowe powodzenie w życiu osobistym i zawodowym.

Sprawdź, które imiona są uznawane za szczęśliwe i dowiedz się, czy Twoje imię znajduje się wśród nich!

Kobiety o tych imionach mają największe szczęście w życiu

Imię, które nosimy nie tylko pomaga nas zidentyfikować. To jednak coś więcej. To dziedzictwo, obietnice i odzwierciedlenie kultury, w której się rodzą. Kryją w sobie historie, tradycje i marzenia rodziców, którzy je wybierają. Nadanie imienia to akt nadawania tożsamości. Niezależnie od pochodzenia i znaczenia, imię towarzyszy kobiecie przez całe życie. Kształtuje jej tożsamość, wpływa na jej postrzeganie przez innych i stanowi część jej indywidualnej historii. Niektórzy wręcz wierzą, że imię, które otrzymujemy tuż po przyjściu na świat w dużej mierze determinuje naszą osobowość, nasz los i wybory, jakich dokonujemy. Zgodnie ze znaczeniem są imiona, które przynoszą szczęście w życiu. Tak jest w przypadku kilku imion żeńskich. Zgodnie ze znaczeniem, kobieta, która nosi jedno z nich jest wybrańcem losu, a jej życie to pasmo sukcesów.

Imiona, które oznaczają szczęście. Znaczenie imion

Zgodnie z księgą imion i ich znaczeniem można wytypować aż pięć imion żeńskich, które przynoszą szczęście w życiu. Kobieta, która nosi jedno z tych imion z pewnością nie narzeka na brak powodzenia zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. Los sprzyja jej niemal na każdym kroku, a znajomi zgodnie stwierdzają, że jest w czepku urodzona.

Które imiona żeńskie przynoszą szczęście w życiu? Sprawdź w naszej galerii powyżej tego tekstu.

Popularne imiona żeńskie w Polsce w 2025 roku

Choć moda na imiona nadawane dzieciom zmienia się co kilka lat, to jednak w rankingach najpopularniejszych imion żeńskich wciąż dominują te same od około 30 lat. Z danych GUS wynika, że najwięcej Polek w 2025 roku nosi imię Anna, zaś na drugim miejscu plasuje się Katarzyna. Poniżej przedstawiamy listę dziesięciu najpopularniejszych imion żeńskich w 2025 roku:

Anna 1 068 330 Katarzyna 603 599 Maria 576 071 Małgorzata 574 660 Agnieszka 546 248 Barbara 473 856 Ewa 472 970 Magdalena 434 398 Elżbieta 410 042 Joanna 402 967