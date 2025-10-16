Mówi się, że kobiety o tych imionach mają największe szczęście w życiu. Są w czepku urodzone, a los im sprzyja na każdym kroku. Znaczenie imion żeńskich

Katarzyna Kustra
2025-10-16 14:22

Niektórzy wierzą, że imię, które nosimy determinuje naszą osobowość, ale także decyduje o naszym powodzeniu o szczęściu w życiu. Mówi się, że kobiety o tych pięciu imionach mają największe szczęście w życiu. Są po prostu w czepku urodzone, a los im sprzyja niemalże na każdym kroku. Które kobiety zgodnie ze znaczeniem imion mogą liczyć na uśmiech losu?

  • Czy wierzysz, że imię może wpływać na Twoje życie i szczęście? Niektórzy uważają, że to, co nosimy, determinuje nasz los.
  • Istnieje pięć imion żeńskich, które według wierzeń przynoszą swoim właścicielkom wyjątkowe powodzenie w życiu osobistym i zawodowym.
  • Sprawdź, które imiona są uznawane za szczęśliwe i dowiedz się, czy Twoje imię znajduje się wśród nich!

Kobiety o tych imionach mają największe szczęście w życiu

Imię, które nosimy nie tylko pomaga nas zidentyfikować. To jednak coś więcej. To dziedzictwo, obietnice i odzwierciedlenie kultury, w której się rodzą. Kryją w sobie historie, tradycje i marzenia rodziców, którzy je wybierają. Nadanie imienia to akt nadawania tożsamości. Niezależnie od pochodzenia i znaczenia, imię towarzyszy kobiecie przez całe życie. Kształtuje jej tożsamość, wpływa na jej postrzeganie przez innych i stanowi część jej indywidualnej historii. Niektórzy wręcz wierzą, że imię, które otrzymujemy tuż po przyjściu na świat w dużej mierze determinuje naszą osobowość, nasz los i wybory, jakich dokonujemy.  Zgodnie ze znaczeniem są imiona, które przynoszą szczęście w życiu. Tak jest w przypadku kilku imion żeńskich. Zgodnie ze znaczeniem, kobieta, która nosi jedno z nich jest wybrańcem losu, a jej życie to pasmo sukcesów.

Imiona, które oznaczają szczęście. Znaczenie imion

Zgodnie z księgą imion i ich znaczeniem można wytypować aż pięć imion żeńskich, które przynoszą szczęście w życiu. Kobieta, która nosi jedno z tych imion z pewnością nie narzeka na brak powodzenia zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. Los sprzyja jej niemal na każdym kroku, a znajomi zgodnie stwierdzają, że jest w czepku urodzona.

Które imiona żeńskie przynoszą szczęście w życiu? Sprawdź w naszej galerii powyżej tego tekstu.

Popularne imiona żeńskie w Polsce w 2025 roku

Choć moda na imiona nadawane dzieciom zmienia się co kilka lat, to jednak w  rankingach najpopularniejszych imion żeńskich wciąż dominują te same od około 30 lat. Z danych GUS wynika, że najwięcej Polek w 2025 roku nosi imię Anna, zaś na drugim miejscu plasuje się Katarzyna. Poniżej przedstawiamy listę dziesięciu najpopularniejszych imion żeńskich w 2025 roku:

  1. Anna 1 068 330
  2. Katarzyna 603 599
  3. Maria 576 071
  4. Małgorzata 574 660
  5. Agnieszka 546 248
  6. Barbara 473 856
  7. Ewa 472 970
  8. Magdalena 434 398
  9. Elżbieta 410 042
  10. Joanna 402 967
