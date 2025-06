i Autor: AKPA, Shutterstock To szlachetne imię dla dziewczynki oznacza osobę "bez skazy". Nosi je córka Karola Nawrockiego. Znaczenie imion

To szlachetne imię dla dziewczynki było niezwykle popularne w czasach PRL-u, jednak w ostatnich latach odeszło w niepamięć, przez co obecnie jest zaliczane do imion żeńskich oryginalnych i rzadkich. Wywodzi się z języka greckiego i oznacza osobę "bez skazy". Nosi je córka Karola Nawrockiego. Jakie jest znaczenie imienia Katarzyna? Choć to imię dla dziewczynki brzmi szlachetnie i dostojnie, ma przeurocze zdrobnienia.