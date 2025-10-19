Czy można zabrać psa lub kota na pokład samolotu? Tutaj sprawdzisz, czy „psiecko” może lecieć z Tobą

Coraz więcej osób traktuje psy jak pełnoprawnych członków rodziny i chce z nimi podróżować samolotem.

W Polsce, gdzie prawie połowa gospodarstw domowych ma psa, podróże z pupilem stają się coraz bardziej popularne.

Eksperci Kiwi.com wyjaśniają, jakie kroki należy podjąć, aby móc zabrać psa na pokład samolotu.

Lot z psem lub kotem. Co trzeba wiedzieć, zanim zabierzemy zwierzę na pokład?

Chcąc zabrać psa na pokład samolotu, trzeba znać zasady i wymagania linii lotniczych. Każda z nich, podobnie jak każdy kraj mają własne. Kiwi.com umożliwia dodanie do swojej rezerwacji pupila, jeśli tylko wybrana linia lotnicza na to pozwala. Po dokonaniu rezerwacji otrzymasz bezpośrednio od przewoźnika szczegóły dotyczące kosztów i warunków przewozu.Jeśli chodzi o koszty, zależą one od kierunku i przewoźnika.

Loty po Europie: od 50 do 150 euro ( od około 212 zł do 636 zł) w jedną stronę za psa podróżującego w kabinie; przewóz w luku bagażowym kosztuje od 100 do 300 euro (od około 424 zł do 1273 zł).

Loty międzykontynentalne: znacznie droższe – zwykle od 200 do 600 euro (od około 848 zł do 2545 zł), zarówno w kabinie, jak i w luku.

Jak się przygotować?

Sprawdź przepisy kraju docelowego:

Niektóre państwa nie wpuszczają szczeniaków poniżej 3. miesiąca życia, inne wymagają kwarantanny, określonych szczepień lub dokumentów. Skontaktuj się z ambasadą kraju docelowego, aby uzyskać aktualne informacje o wymaganiach weterynaryjnych, obowiązkowych szczepieniach i dokumentach.

Wymagania linii lotniczych:

Małe psy (zazwyczaj do 8 kg razem z transporterem) mogą podróżować w kabinie wielu przewoźników – pod siedzeniem lub na kolanach. Większe psy zazwyczaj lecą w luku bagażowym. To może być dość stresujące doświadczenie dla zwierzęcia (hałas, separacja, zmiany temperatury), dlatego warto rozważyć, czy jest to warte zachodu, zwłaszcza w przypadku krótkich podróży.

Zasady wybranych linii lotniczych:

LOT: oferuje trzy opcje – „pet in cabin” (mały pupil w transporterze pod siedzeniem), w luku bagażowym (gdy zwierzę + transporter są za duże lub zbyt ciężkie do kabiny), oraz jako cargo (dla większych zwierząt).

Wizz Air: tylko psy asystujące na wybranych trasach.

KLM: koty i psy do 8 kg (z transporterem) mogą lecieć w kabinie; większe – do 75 kg – w luku.

Lufthansa: psy do 8 kg w kabinie; większe – w luku bagażowym.

British Airways: psy do 6 kg w kabinie; większe tylko w luku (z wyjątkiem psów asystujących).

easyJet: tylko psy asystujące na wybranych trasach.

Ryanair: jedynie psy asystujące, bez opłat.

Emirates: zwierzęta mogą podróżować w luku bagażowym, ale nie w kabinie.

Jeśli lecisz z przesiadką lub różnymi liniami lotniczymi, upewnij się, że każdy przewoźnik akceptuje przewóz zwierząt – zarówno w kabinie, jak i w luku.

Przed wylotem upewnij się, że masz:

Dokumenty weterynaryjne: międzynarodową książeczkę szczepień, zaświadczenie o zdrowiu potwierdzające brak chorób zakaźnych oraz mikroczip.

Szczepienia: Twój pies musi być zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i zabezpieczony przed pasożytami występującymi w kraju docelowym.

Ubezpieczenie: ubezpieczenie podróżne dla zwierząt może pokryć nieoczekiwane koszty weterynaryjne za granicą, zapewniając spokój Tobie i Twojemu futrzastemu towarzyszowi.

Dzięki inteligentnym narzędziom wyszukiwania Kiwi.com można zaplanować trasę i znaleźć loty najlepiej dopasowane do Ciebie i Twojego psiecka. Niezależnie od tego, czy to miejski wypad, górska ucieczka, czy słoneczna przygoda – wspólne podróżowanie nigdy nie było prostsze. W końcu Twój czworonożny przyjaciel też zasługuje na swoje miejsce.