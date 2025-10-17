Film "Chopin, Chopin!" kręcony był m.in. w Żaganiu (Lubuskie), a scenografię dworca konnego można teraz zobaczyć w winnicy Saganum w Bożnowie.

Winnica Saganum, nazwana na cześć łacińskiej nazwy Żagania, kontynuuje tradycje winiarskie regionu, uprawiając winorośle na glebach podobnych do tych w Bordeaux.

W winiarni Saganum, znajdującej się w dawnym Folwarku Książęcym, powstają 22 wina, niektóre inspirowane historią księżnej żagańskiej Doroty Talleyrand-Périgord, która korespondowała z Chopinem.

Winnica Saganum jest otwarta dla zwiedzających i oferuje degustacje, imprezy tematyczne oraz oprowadzanie po winnicy i Trakcie Winnym (konieczna wcześniejsza rezerwacja).

Zdjęcia do filmu „Chopin, Chopin!” kręcono we francuskim Bordeaux, na hiszpańskiej Majorce, ale także w wielu miejscach w Polsce. Filmowcy pojawili się m.in. w Pszczynie, Łodzi oraz Żaganiu w Lubuskiem. W tym ostatnim, na terenie Klasztoru Kanoników Regularnych powstał dworzec konny, który w filmie „zagrał” dworzec w Dreźnie. Teraz można go oglądać w winnicy Saganum położnej w Bożnowie, kilometr od Żagania.

Scenografia z filmu „Chopin, Chopin”

Renata Wcisło i Marcin Furtak to pasjonaci historii, dlatego, gdy w 2017 roku zakładali winnicę, nazwali ją na cześć miasta. Saganum to łacińska nazwa Żagania, gdzie winorośle uprawiano już w XIII wieku. Pierwszymi winogrodnikami byli mnisi, którzy winnymi krzewami obsadzali klasztorne pola. Wina dojrzewały w piwnicach, w których i dziś leżakują czerwone i musujące trunki z Saganum. To właśnie na terenie Opactwa Kanoników Regularnych w Żaganiu powstawały zdjęcia do filmu „Chopin, Chopin!”. Właściciele winnicy każdego dnia przechodzili obok planu. Gdy ekipa skończyła nagrywać, postanowili odkupić scenografię i przenieść ją na winnicę. I choć przez teren żagańskiego opactwa przebiega Trakt Winny, znajduje się tu Muzeum Winiarstwa oraz sala degustacyjna, a wszystko w przepięknym otoczeniu przyklasztornego ogrodu obsadzonego winoroślami, to po wizycie tutaj, warto wybrać się na winnicę oraz do winiarni Saganum w Bożnowie, nie tylko dla filmowej scenografii.

Żagań zamiast Bordeaux

Choć jeszcze kilka lat temu podróż po winnicach kojarzyła nam się raczej z wycieczką do włoskiej Toskanii, francuskiej Burgundii lub też Bordeaux niż z Polską, dziś enoturystyka w Polsce nikogo nie dziwi. Mimo że np. Bordeaux to ikona światowego winiarstwa, Winnica Sagannum udowadnia, że polskie wino również może mieć klasę, charakter i głębię. Saganum jest położona w dolinie Bobru, liczy nieco ponad 4 hektary, ale urzeka krajobrazem, klimatem i tym, co powstaje z owoców winnych krzewów. Winorośle korzystają z gliniasto-piaszczystych gleb ukształtowanych przez ostatnie zlodowacenie – podobnie jak wiele apelacji Bordeaux (żwirowe gleby prawego brzegu i gliniasto-wapienne na lewym brzegu), gdzie podłoża sprzyjają dojrzewaniu winorośli. Winnice i sady łagodnie opadają ku rzece, co nie tylko malowniczo wygląda, ale także stwarza optymalne warunki, do powstawania zrównoważonych win. Na zboczach znajdziemy takie odmiany jak Gewürztraminer, Riesling, Solaris, Souvignier gris, Hibernal, Chardonnay oraz Pinot noir, Dornfelder, Rondo, Regent i Pinot Meunier. Podczas wizyty na winnicy i w winiarni można posłuchać historii, a czasmi nawet zobaczyć jak powstaje wino.

Dworzec konny z filmu „Chopin, Chopin!” to dziś jedna z atrakcji tego miejsca. Sceneria z filmu znakomicie wpisała się w krajobraz. Można tu przysiąść z kieliszkiem w dłoni i delektować się widokiem, który prawdopodobnie urzekłby również Fryderyka Chopina.

Winna historia Chopina w Żaganiu

Gdy już zwiedzimy winnicę, można wpaść do winiarni, która znajduje w byłym Folwarku Książęcym. Tutaj powstaje wino, podobnie jak setki lat temu. To właśnie w tym miejscu w XIX wieku przetwarzano winogrona z największej i najbardziej reprezentacyjnej książęcej winnicy, założonej na stokach Weinbergu (Winnego Wzgórza). Dziś winnica Saganum może poszczycić się ponad setką medali oraz wyróżnień polskich i międzynarodowych konkursów. Powstają tu aż 22 wina. Niektóre z nich w pewien sposób łączą się z Fryderykiem Chopinem. Wszystko za sprawą księżnej żagańskiej. Dorota Talleyrand-Périgord - księżna Dino (1793-1862), była jedną z najbardziej wpływowych kobiet XIX wieku. Właścicielka pałaców w Zatoniu (Zielona Góra) i Żaganiu była polityczką i filantropką. Otaczała się ludźmi kultury i nauki. Miała korespondować także z Fryderykiem Chopinem, zachowała rękopisy wielkiego kompozytora. Winnica Saganum wspólnie ze Stowarzyszeniem „Nasze Zatonie” przygotowała wino na cześć księżnej - „Duchesse de Dino” . Na półkach winiarni znajdują się także butelki dedykowane jej synom - Ludwikowi Napoleonowi i Aleksandrowi. Oprócz win z historyczną inspiracją w winiarni znajdziemy mnóstwo klasycznych trunków od wytrwanych do słodkich. Powstają tu wina pomarańczowe, białe i czerwone. Spokojne oraz musujące.

Winnica Saganum zwiedzanie

Winnica Saganum jest otwarta na gości. Odbywają się tu liczne imprezy i degustacje. W listopadzie można wpaść np. na święto młodego wina lub andrzejki, w grudniu na imprezę sylwestrową, a w marcu na Dzień Kobiet. Można także urządzić urodziny, imieniny lub rocznicę ślubu. Jest także oprowadzanie po winnicy i Trakcie Winnym. Przed przyjazdem trzeba się jednak umówić. Wszystkie informacje są dostępne na stronie internetowej winnicasaganum.pl. Więcej ciekawostek o winnicy znajdziesz też w galerii na początku artykułu.