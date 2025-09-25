W listopadzie się zacznie. Ryanair znów zmienia zasady, bez tego nigdzie nie polecisz

Ryanair wprowadza zmiany w odprawie: od 12 listopada 2025 roku akceptowane będą wyłącznie cyfrowe karty pokładowe w aplikacji "myRyanair".

Pasażerowie nie będą mogli pobrać ani wydrukować fizycznych kart pokładowych, ale mogą zrobić zrzut ekranu lub zdjęcie cyfrowej karty.

W przypadku problemów z telefonem na lotnisku, wystarczy okazać dokument tożsamości, aby wejść na pokład.

Przejście na cyfrowe karty pokładowe ma na celu redukcję odpadów papierowych (o 300 ton rocznie) i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.

Ryanair zapowiadał zmiany w odprawie już kilka miesięcy temu. Początkowo rezygnację z papierowych kart pokładowych miały być wprowadzone w maju, później datę przesunięto na 3 listopada. W środę 24 września br. Przewoźnik podał konkretną datę. Od 12 listopada 2025 irlandzka linia lotnicza będzie honorowała jedynie cyfrowe kart pokładowe.

Ryannair zmienia zasady odprawy. Co to oznacza dla klientów?

Od 12 listopada 2025 roku, klienci irlandzkiego przewoźnika nie będą mogli pobrać i wydrukować fizycznej karty pokładowej. Zastąpi ją cyfrowa, wygenerowana w aplikacji „myRyanair”. Przewoźnik tłumaczy, że 80 proc. z ponad 206 milionów pasażerów już korzysta z takiego rozwiązania.

- Aby zapewnić naszym klientom płynne przejście na w pełni cyfrowe karty pokładowe, zmiana nastąpi w środę 12 listopada, który tradycyjnie jest nieco spokojniejszym okresem dla podróży po intensywnym okresie jesiennej przerwy semestralnej. Przejście Ryanair na całkowicie cyfrowe karty pokładowe oznacza dla naszych klientów szybsze, inteligentniejsze i bardziej ekologiczne podróże, usprawnione dzięki naszej aplikacji „myRyanair”, w której pasażerowie mogą również korzystać z przydatnych funkcji, takich jak rezerwacja miejsc i informacje o lotach na żywo - mówi Chief Marketing Officer w Ryanair Dara Brady

Co z tymi, którzy nie chcą instalować aplikacji? Najprościej będzie poprosić kogoś, kto ma aplikację, by przeprowadził odprawę w naszym imieniu. Następnie zrobić zrzut ekranu lub zdjęcie karty pokładowej. A co, jeśli na lotnisku okaże się, że mamy zepsuty telefon, albo rozładowaną baterię?

– Jeżeli ktoś się odprawił, przeszedł kontrolę bezpieczeństwa i jest na lotnisku, wystarczy, że pokaże swój dokument tożsamości. Na tej podstawie też zostanie wpuszczony na pokład, jeżeli coś stałoby się z jego telefonem – wyjaśniła Alicja Wójcik-Gołębiowska, County Manager Ryanaira w rozmowie z Klaudią Zawistowską w podcaście „Na Temat kierunek:PODRÓŻE".

Cyfrowa rewolucja Ryanaira ma także wpływ na środowiskowo. Z danych przewoźnika wynika, że wprowadzenie elektronicznych kart pokładowych pozowali zaoszczędzić ponad 300 ton odpadów papierowych rocznie i przyczyni się do redukcji emisji dwutlenku węgla.

