Co zrobić z dziećmi podczas mszy?

Czy płaczące dziecko w kościele to grzech? "Ja przez to przestałam chodzić do kościoła"

kaja 9:24

Czy dziecko płaczące i głośno się zachowujące w kościele to grzech? Malutkie dzieci nie potrafią usiedzieć godziny w miejscu. Msza święta jest dla nich męcząca i zdarza się im marudzić oraz płakać. Często w takiej sytuacji rodzicom jest wstyd, zwłaszcza gdy widzą karcące spojrzenie księdza oraz innych uczestników mszy. Czy dziecko płaczące na mszy to grzech. Znany ksiądz wyjaśnił, co należy zrobić, gdy nasza pociecha nie skupia się na modlitwie.