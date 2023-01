Diabelsko skuteczny sposób na pranie firanek w pralce. Firanki będą czyste, pachnące i powalająco miękkie

Wystrzałowy sposób na śnieżnobiałe firany. Dzięki temu Twoje firanki zachwycą bielą i czystością

Czyste firanki dodają świeżości całemu pomieszczeniu. Wiele osób lubi ten moment, gdy po rozwieszeniu dopiero co upranych firanek w pokoju rozchodzi się piękny zapach. Pamiętaj, że czyste firanki to także lepsze powietrze. Na firanach zbiera się kurz, który potem wdychamy. Co jednak zrobić, gdy nasze firanki nieestetycznie poszarzały i pożółkły? Przede wszystkim pamiętaj, że wpływ na to może mieć sposób przechowywania. Zawsze trzymaj firanki w miejscu, gdzie nie będzie docierać do nich światło słoneczne. Co jednak w przypadku, gdy firanki już poszarzały? Na to też są skuteczne i domowe metody.

Jak prać firanki? Wykorzystaj sodę oczyszczoną

Czym byłby sposób na sprzątanie bez sody oczyszczonej. Sprawdzi się ona również podczas prania firanek. Przez włożeniem ich do pralki namocz w roztworze z sody oczyszczonej i wody. Przygotuj mieszankę 500 g sody oczyszczonej na każde 10 l wody. Soda oczyszczona rewelacyjnie wybieli firanki i sprawi, że będą one miękkie w dotyku.

Jak prać firanki? Proszek do pieczenia

Równie skuteczny w wybielaniu firanek może okazać się proszek do pieczenia. Przed praniem rozpuść jedno opakowanie proszku do pieczenia w 5 l wody i w tak przygotowanym roztworze namocz firanki.

Jak prać firanki? Sok z cytryny

Sok z cytryny nie tylko rewelacyjnie wybieli firanki ale także pomoże pozbyć się brzydkiego zapachy, na przykład z dymu papierosowego. Dodaj sok z cytryny bezpośrednio do pralki.

Jak prać firanki? Mąka

Okazuje się, że pomocna może być także mąka. Ona pomoże pozbyć Ci się tłustych plam z firanek. Posyp mąką zabrudzenia, następnie upierz firanki w pralce.

