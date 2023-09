Dla wszystkich majsterkowiczów – super oferta narzędzi Parkside w Lidl Polska

Zrób to sam - domowe ławeczka do ćwiczeń

Zbliżająca się pomału jesień sprzyja lekkim pracom remontowym: to świetny czas na odświeżenie wnętrz naszych mieszkań i domów. Możemy zmienić kolor ścian, położyć nowe kafelki w łazience czy zdecydować się na tapetę w polne kwiaty, które będą przywoływały wakacyjne wspomnienia. Możliwości jest naprawdę dużo! Już od najbliższej soboty, 9 września w sklepach stacjonarnych sieci Lidl Polska znajdziemy szeroką i atrakcyjną ofertę funkcjonalnych narzędzi oraz akcesoriów warsztatowych marki Parkside:

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa

Wiertarko-wkrętarka 20V - 229 zł (cena 9.09. z aplikacją Lidl Plus). Cena regularna: 279 zł.

Użytkownicy aplikacji Lidl Plus będą mogli skorzystać z super promocji na akumulatorową wiertarko-wkrętarkę 20V, która będzie dostępna już za 229 zł/1 zestaw zamiast 279 zł [najniższa cena z 30 dni przed obniżką]. To aż o 50 zł taniej!

Liczne funkcjonalności urządzenia sprawiają, że sprawdzi się ono w każdej misji. Idealnie nadaje się do pracy w drewnie, metalu i tworzywie sztucznym. Wiertarko-wkrętarka ma wbudowane światło LED do optymalnego oświetlenia obszaru roboczego oraz system płynnej regulacji prędkości obrotowej z funkcją szybkiego zatrzymania. Co ważne, w zestawie z urządzeniem znajdują się wydajny akumulator litowo-jonowy 20 V, ładowarka oraz komplet 8 bitów i 8 wierteł HSS – tych akcesoriów nie trzeba więc dokupować oddzielnie, wiertarko-wkrętarka jest od razu gotowa do użycia. Dzięki technologii Cell Balancing akumulator zapewnia dłuższy czas pracy i wolniej się zużywa.

Szlifierka kątowa 1200W

Szlifierka kątowa 1200W - 119 zł (cena 9.09 z aplikacją Lidl Plus). Cena regularna: 149 zł.

Akcją promocyjną w ramach aplikacji Lidl Plus objęta będzie również szlifierka kątowa 1200 W. Zapłacimy za nią 119 zł/1 zestaw zamiast 149 zł [najniższa cena z 30 dni przed obniżką].

Dzięki 6-stopniowej, regulowanej liczbie obrotów urządzenie poradzi sobie z obróbką każdej powierzchni. Łatwość i bezpieczeństwo pracy zapewni antypoślizgowy uchwyt z możliwością ustawienia w trzech pozycjach. Dodatkowo uchwyt wyposażony jest w opcję Spindle Lock, czyli blokadę wrzeciona. Trzymetrowy przewód zasilający sprawia, że z urządzenia można swobodnie korzystać w każdym miejscu. Ponadto w zestawie znajdują się: tarcza do cięcia o średnicy 125 mm, klucz montażowy oraz 2 zamienne szczotki węglowe.

Laser krzyżowy ze statywem

Laser krzyżowy ze statywem: 119 zł (cena 9.09. z aplikacją Lidl Plus). Cena regularna: 139 zł.W ofercie sieci Lidl Plus pojawi się również laser krzyżowy ze statywem. Z aplikacją Lidl Plus zapłacimy za niego jedynie 119 zł/1 zestaw zamiast 139 zł [najniższa cena z 30 dni przed obniżką].

Urządzenie idealnie sprawdzi się przy pracach wykończeniowych i remontowych: np. podczas montażu listew, boazerii, kafelków ściennych czy osadzania drzwi lub okien. Regulowana głowica wychylna ze zintegrowaną poziomicą oraz 10-metrowy promień roboczy lasera sprawiają, że korzystanie z przyrządzenia jest bardzo proste. Dodatkowo w urządzeniu można wybrać dwa tryby projekcji, uwzględniające linie pionowe i poziomie oraz kąty. Do zestawu z laserem dołączone zostały baterie. Precyzyjne wykonanie nawet najbardziej wymagających prac budowlanych zapewni przenośny akumulatorowy reflektor LED 20V z powerbankiem w cenie 119 zł/1 zestaw. Lampa robocza jest wyposażona w cztery tryby pracy: może mieć ustawioną maksymalną lub średnią jasność (tryb ekonomiczny), a także emitować sygnał SOS lub czerwone światło migające. Obudowa reflektora jest odporna na wstrząsy. Dodatkowo lampa ma wbudowaną magnetyczną podstawkę zapewniającą jej stabilność ma każdej powierzchni. W zestawie znajdziemy również kabel USB-C, samochodową złączkę do ładowania 12 V oraz zasilacz sieciowy.

To jeszcze nie wszystko! W ofercie sieci Lidl Polska dostępne będą również zestawy: wierteł za 17,99 zł /zestaw, akcesoriów do polerowania lub szlifowania metalu za 24,99 zł/zestaw czy uszczelek w pudełku za 39,99 zł. Nie zabraknie również zestawu haków ściennych lub sufitowych pozwalających utrzymać porządek w warsztacie, garażu czy piwnicy w cenie 29,99 zł /zestaw. W pracach remontowych pomocne okażą się również super wytrzymałe szczypce w 4 wzorach do łamania płytek, glazury, cięcia mozaiki lub wycinania otworóww cenie 27,99 zł / 1 para.

i Autor: Materiały prasowe Lidl