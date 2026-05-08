Dlaczego niemowlę budzi się w nocy? Poznaj sprawdzone metody na naukę samodzielnego zasypiania

Krótsze cykle snu sprawiają, że niemowlę budzi się w nocy nawet kilka razy i jest to zupełnie naturalne zjawisko

Jak przypomina portal MedlinePlus, kładzenie do łóżeczka sennego, ale wciąż przebudzonego dziecka to świetny wstęp do nauki samodzielnego zasypiania

Dziewięciomiesięczny maluch potrafi bez problemu przespać ciągiem całą noc bez konieczności podawania mu kolejnej porcji mleka

Badania czasopisma Sleep Medicine Reviews potwierdzają, że stopniowe oddalanie się od łóżeczka skutecznie skraca czas usypiania

Dlaczego niemowlę budzi się w nocy? Wyjaśniamy przyczyny

Wielu rodziców zastanawia się, dlaczego ich maluch tak często wybudza się ze snu i płacze wniebogłosy. Jak możemy przeczytać w materiałach fundacji National Sleep Foundation, jest to zupełnie normalne i powszechne zjawisko w tym wieku. Dzieci po prostu mają znacznie krótsze cykle snu niż starsze rodzeństwo czy dorośli, dlatego często budzą się od dwóch do nawet czterech razy w ciągu jednej nocy.

Czasami powodem takich pobudek jest po prostu to, że dziecko nie wie, jak ponownie zasnąć bez pomocy i kołysania przez mamę lub tatę. Warto też pamiętać, ile snu faktycznie potrzebuje rozwijające się dziecko na różnym etapie swojego życia (przykładowo niemowlak między 4 a 11 miesiącem życia zazwyczaj śpi łącznie od 12 do 15 godzin na dobę). Z kolei u trochę starszych dzieci, takich od roku do dwóch lat, ten czas naturalnie skraca się do około 11 do 14 godzin każdego dnia.

Jak nauczyć dziecko samodzielnego zasypiania w łóżeczku?

Najważniejsze jest wprowadzenie stałej i miłej wieczornej rutyny, o czym bardzo trafnie przypomina portal MedlinePlus. Dobrym pomysłem może być odkładanie dziecka do łóżeczka w momencie, kiedy jest ono już wyraźnie senne, ale jeszcze nie śpi głęboko. Dzięki temu prostemu trikowi maluch powoli uczy się, jak zasypiać na własną rękę bez ciągłego noszenia na rękach czy bujania. Kiedy na spokojnie nakarmisz i odbijesz dziecko, odłóż je z powrotem na stałe miejsce, a z biegiem czasu samo zrozumie, jak uspokoić się po nocnej pobudce. Pamiętaj, że małe dzieci nadal będą się czasem budzić, ale z czasem zaczną same wracać do snu bez twojej ciągłej interwencji.

Jak pomóc dziecku przespać noc? Popularne metody usypiania

Na łamach czasopisma Sleep Medicine Reviews opisano dwie sprawdzone i bardzo popularne metody, które mogą pomóc w przypadku częstych problemów ze snem u maluchów:

metoda stopniowego oddalania (rodzic kładzie dziecko do łóżeczka, wychodzi z pokoju i wraca tylko na chwilę w momencie gdy maluch płacze, co powoli uczy go samodzielności)

metoda opóźniania pory snu (polega na chwilowym kładzeniu dziecka spać trochę później, a gdy zacznie ono szybko zasypiać, codziennie przesuwa się tę porę o 15 minut wcześniej)

Badania pokazują, że obie te drogi przynoszą pozytywne efekty, zauważalnie skracają czas zasypiania i dają bardzo trwałe rezultaty. Warto spokojnie rozważyć, która z nich lepiej pasuje do waszej codziennej domowej rutyny i temperamentu samego dziecka.

Nocne pobudki u rocznego dziecka. Dlaczego maluch nie śpi?

Choć wiele dzieci w wieku około 6 miesięcy ma już w miarę regularny cykl snu i potrafi uspokoić się w łóżeczku samodzielnie, to jednak nie zawsze tak to wygląda w praktyce. Okazuje się, że około połowa rocznych dzieci wciąż bardzo mocno potrzebuje obecności i wsparcia rodzica, by ponownie zasnąć po nagłym przebudzeniu. Nie ma w tym absolutnie nic dziwnego, ponieważ każde dziecko rozwija się we własnym tempie i potrzebuje innej dawki bliskości.

Warto jednak wiedzieć, że w kwestii samego jedzenia w nocy sytuacja wygląda już nieco inaczej i bardziej klarownie. Kiedy maluch kończy 9 miesięcy, a bardzo często nawet znacznie wcześniej, jest już fizycznie w stanie przespać ciągiem od 8 do 10 godzin bez pustego brzuszka. Oznacza to po prostu, że nie potrzebuje już nocnego karmienia, a powodem jego częstych pobudek najczęściej jest sama chęć przytulenia się lub po prostu zwykła trudność z ponownym wejściem w głęboki sen.

Źródła:

Johns Hopkins Medicine / Johns Hopkins All Children’s Hospital (Healthy Lifestyle Toolkit PDF)

Sleep Medicine Reviews (systematic review): “Treatment for behavioral insomnia in young children with neurotypical development under 6 years of age: A systematic review”

MedlinePlus Medical Encyclopedia — “Bedtime habits for infants and children”