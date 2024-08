Dlaczego warto sięgnąć po sterole roślinne?

Podlewam tym róże po przekwitnięciu. Wystarczy 1 l, a one znowu kwitną. Domowa odżywka do róż w ogrodzie

Czym są sterole roślinne?

Sterole roślinne, zwane również fitosterolami to związki naturalnie występujące w olejach, orzechach, nasionach, roślinach strączkowych, produktach zbożowych, a także w mniejszej ilości w owocach i warzywach. Powszechnie znane są ze swojej zdolności do redukcji poziomu cholesterolu we krwi. Sterole roślinne mają strukturę podobną do cholesterolu występującego w komórkach zwierzęcych, dzięki czemu zmniejszają jego wchłanianie w przewodzie pokarmowym, co prowadzi do obniżenia stężenia frakcji LDL we krwi.

Dlaczego są tak skuteczne?

Badania kliniczne potwierdzają, że regularne spożywanie produktów bogatych w odpowiednią ilość steroli roślinnych może obniżyć poziom „złego” cholesterolu nawet o 7-10-% już po trzech tygodniach1. Mechanizm działania tych związków jest prosty, ale niezwykle efektywny. Dzięki ograniczeniu wchłaniania cholesterolu w jelicie, mniej cholesterolu dostaje się do krwioobiegu, a więcej jest wydalane z organizmu. Fitosterole nie wpływają jednak negatywnie na poziom tzw. „dobrego” cholesterolu HDL i poziom trójglicerydów lub ten wpływ nie jest znaczący, co jest ważne w kontekście zmniejszenia ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.

– Tylko w Polsce z podwyższonym poziomem cholesterolu zmaga się aż 67% osób powyżej 20 roku życia2. Sterole roślinne to jeden z naturalnych elementów, który może pomóc w tym powszechnym problemie. Dlatego tak ważne jest, aby włączyć je do codziennej diety, spożywając produkty naturalnie zawierające te związki oraz artykuły wzbogacone w te składniki tj. jogurty lub suplementy diety. Należy pamiętać jednak, że aby osiągnąć optymalne efekty, podstawą jest prowadzenie zdrowego stylu życia, a zwłaszcza regularna aktywność fizyczna i zbilansowana dieta – tłumaczy dietetyk, Katarzyna Toutounchi.

Codzienna porcja steroli

Mimo że fitosterole są obecne w różnych produktach roślinnych, to ich zawartość jest stosunkowo niska. Średnio z dietą spożycie steroli w Polsce wynosi ok. 250 mg dziennie, natomiast jak wykazano w badaniach, żeby uzyskać efekt obniżenia poziomu cholesterolu ich spożycie powinno wynosi 1,5-3 g czyli 6 krotnie więcej. Z tego powodu sterole są również dodawane do niektórych artykułów spożywczych. Przykładem takich produktów jest jogurt pitny Danacol, który zawiera sterole roślinne, obniżające poziom cholesterolu we krwi3. Danacol dostępny jest w dwóch wariantach smakowych (o smaku klasycznym i o smaku truskawkowym), zawierający 1,6 g steroli roślinnych w porcji 100 g.

W aptekach dostępny jest także Danacol Plus, suplement diety w wygodnych saszetkach z żelem o smaku owoców cytrusowych, który zawiera 2,5 g steroli roślinnych oraz 0,33 mg tiaminy (witaminy B1)4 w 1 saszetce (zalecanej dziennej porcji).

Aby obniżyć poziom cholesterolu, kluczowa jest zmiana stylu życia, w tym weryfikacja dotychczasowej diety i wprowadzenie modyfikacji ważnych dla zdrowia serca, w tym właśnie wprowadzenie do diety produktów ze sterolami roślinnymi. Należy regularnie monitorować poziom cholesterolu, wprowadzić dietę ubogą w tłuszcze nasycone i tłuszcze trans, a za to bogatą w błonnik i nieprzetworzoną żywność. Kluczowa jest również regularna aktywność fizyczna.

i Autor: materiał prasowy Danacol Plus