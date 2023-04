Dlaczego wszyscy kochamy nowalijki?

Domowy środek na kleszcze. Sprawdzi się też do ochrony psa. To cudo zrobisz w kilka minut

Od śniadania, przez lunch, na kolacji skończywszy – po zimie i okresie świątecznym chętnie modyfikujemy menu, by zadbać o figurę i dobre samopoczucie. Sprzyja temu pojawienie się na straganach nowalijek, które nie tylko wprowadzają nieco koloru do kuchni, ale są także cennym źródłem witamin i składników mineralnych. Eksperci wirtualnego targu Lokalny Rolnik komponują jadłospis na wiosnę ze świeżymi warzywami w roli głównej.

Na śniadanie twarożek ze szczypiorkiem

O poranku, gdy czasu jest zawsze mało, sprawdzą się ekspresowe rozwiązania. Na śniadanie zamiast klasycznej kanapki z plastrem szynki i żółtego sera postaw na twarożek ze szczypiorem. Rozgnieć twaróg, zmieszaj z jogurtem naturalnym i posiekanym szczypiorkiem, dopraw szczyptą soli i pieprzu. Smak wzbogacisz, dodając ulubione kiełki.

Sałatka nicejska z rzodkiewką

Na drugie śniadanie lub brunch sprawdzi się sałatka nicejska w nieco odmienionej wersji, ponieważ wzbogacona o rzodkiewkę. Do miski włóż umytą, drobno porwaną sałatę, odsączonego tuńczyka, pomidorki koktajlowe, czarne oliwki i jajko na twardo pokrojone w ćwiartki. Całość polej sosem musztardowym, a na koniec dodaj pokrojoną w plasterki rzodkiewkę.

Chłodnik z botwiny

Zarówno korzeń, łodygę, jak i liście młodego buraka można z powodzeniem wykorzystać w kuchni. Pęczek botwinki przyda się do przygotowania chłodnika, który nadaje wiośnie wyjątkowego smaku. Do wywaru dodaj obrane, pokrojone w kawałki buraki, po 5 minutach posiekane liście oraz łodygi, a następnie kilka łyżek octu dla zachowania koloru i dopraw. Do ostudzonego bulionu dodaj kefir. To idealna propozycja na ciepły dzień. Chcesz mieć pewność, że wiosenne plony, których używasz do gotowania, pochodzą od zaufanych wytwórców, rosną w naturalnych warunkach, bez udziału pestycydów i sztucznych nawozów? Zaloguj się na www.lokalnyrolnik.pl i poznaj ofertę od dostawców zlokalizowanych blisko Ciebie. Na wirtualnym targu Lokalny Rolnik kupisz nie tylko warzywa i owoce, ale także wiejskie jaja, nabiał o czystej etykiecie, rzemieślnicze wędliny i mięso oraz gotowe dania obiadowe.

Tarta warzywna

Szczypior, botwinka, szparagi, pomidory – wraz z kolejno pojawiającymi się w warzywniakach nowalijkami możesz urozmaicać smak tarty. Chrupiący spód w połączeniu z serowym farszem i sezonowymi bohaterami sprawdzi się jako zarówno propozycja na obiad, jak i kolację. W wersji fit zamiast śmietany możesz wykorzystać roztrzepane jajka. Tarta warzywna idealnie komponuje się z sosem czosnkowym na bazie jogurtu naturalnego. Smacznego!