Do płynu do naczyń dodaję kilka kropel tego, a przypalone jedzenie rozpuszcza się na moich oczach. Sposób na czyszczenie przypalonej patelnii

Jak szybko wyczyścić przypaloną patelnię? Ten trik uratuje Ci życie

Przypalone naczynia podczas świąt zdarzają się bardzo często. W natłoku obowiązków wystarczy dosłownie chwila, a pierogi czy ryby -przywierają do powierzchni patelni i się przypalają. Czy ta chwila nieuwagi musi kończyć się wielogodzinnym namaczaniem patelni? Okazuje się, że nie. Jeżeli w porę zareagujesz, to możesz w kilka minut doczyścić patelnię, by była jak nowa. Stosuję ten trik już od wielu lat i jeszcze nigdy mnie nie zawiódł. Przede wszystkim, gdy patelnia ostygnie namocz ją w ciepłej wodzie (lepiej rozpuszcza tłuszcz) w dodatkiem płynu do naczyń oraz niewielka ilością sody oczyszczonej lub octu. Na ściereczkę nasyp również niewielką ilość sody i delikatnie przetrzyj patelnię. W ten sposób rozpuścić tłuszcz i patelnia będzie jak nowa. Jeżeli spalenizna jest większa i zaschnięta, to możesz przygotować specjalną mieszankę. Zmieszaj sodę oczyszczoną z wodą w proporcjach 1:1 i tak przygotowaną papkę nałóż na przypalone elementy patelni. Pozostaw ją na kilka godzin i dopiero po tym czasie zmyj. Pamiętaj, by w przypadku patelni unikać ostrych narzędzi, które mogą porysować delikatną powłokę naczynia.

