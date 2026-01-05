Dodaj dokładnie 15 kropli do płynu podczas wycierania kurzu. Nawet nie wiesz, ile tracisz bez tego. W całym domu będzie przepięknie pachnieć, a kurz nie osiądzie nawet przez 2 tygodnie

Wycieranie kurzu to nie tylko czystość, ale i zdrowie – pozbądź się alergenów i popraw jakość powietrza w domu.

Dodaj to podczas wycierania kurzu. W całym domu zacznie będzie pachnieć tak pięknie, jak nigdy wcześniej

Często nie zdajemy sobie sprawy, że codzienne obowiązki domowe można nieco ulepszyć. Wycierania kurzu to jedna z czynności, której nie da się pominąć. Drobiny kurzu oraz innych zabrudzeń osiadają na meblach tworząc warstwę brudu. Jest on szczelnie widoczny na ciemnych powierzchniach w słoneczne dni. Kurz to nie tylko klasyczne zabrudzenia, ale to także aktywator wielu problemów z górnymi drogami oddechowymi. W kurzu znajdują się roztocza oraz alergeny, które przyczyniają się do wzrostu alergii. Jeżeli zbyt rzadko wycierasz kurze to odbije się to na jakości powietrza w całym domu.

Kurz powinno wycierać się przynajmniej raz w tygodniu, a nawet częściej jeżeli mieszkasz przy zatłoczonej ulicy. Do wycierania kurzu używaj miękkich, bawełnianych ściereczek oraz delikatnego detergentu. Świetnie sprawdza się rozcieńczony z wodą płyn do naczyń lub płyn do mycia szyb. Mało osób wie, że wycieranie kurzu można nieco udoskonalić. Do płynu dodaj 15 kropli sosnowego olejku eterycznego oraz 0,5 zakrętki płynu do płukania. Tak przygotowana mieszanka sprawi, że po sprzątaniu w całym domu będzie pięknie pachnieć, a zapach utrzyma się przez dłuższy czas. Sosnowy olejek eteryczny skutecznie niweluje napięcia oraz stres. Dobrze wpływa na samopoczucie i sprawdza się podczas relaksacji. Płyn do płukania działa z kolei antystatycznie, co sprawia, że kurz wolniej będzie osadzać się ma meblach. To sposób na piękny zapach w domu oraz rzadsze sprzątanie w jednym.

Czym wycierać blaty kuchenne, aby były lśniące?

W przypadku czyszczenia blatów kuchennych zwykły płyn może okazać się niewystarczający. W kuchni, obok kurzu, problemem są tłuste osady po gotowaniu oraz smażeniu. Tworzą one na blatach tłustą powłokę, którą ciężko się doczyszcza. Do mycia blatów kuchennych polecany jest ocet. Wystarczy wymieszać go z wodą w równych proporcjach i okrężnymi ruchami wytrzeć blaty kuchenna. Kwasowa formuła octu rozpuszcza tłuszcz pozostawiając czyszczoną powierzchnię idealnie lśniącą. Stosując tę metodę możesz również dodać kilkanaście kropel sosnowego olejku eterycznego. Zniwelujesz tym samym ostry zapach octu i sprawisz, że w całej kuchni będzie pachnieć lasem.