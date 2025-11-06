Dodaj to do rogalików, a będą miękkie i puszyste. Rodzina będzie zajadać ze smakiem. Lepsze niż rogale świętomarcińskie. Nie powstydziliby się ich w kawiarni "Telimena"

Pyszne rogaliki drożdżowe. Posmakujesz i zrezygnujesz z rogali świętomarcińskich

Rogaliki drożdżowe to najlepszy pomysł na domowy wypiek. Są proste w przygotowaniu i nawet osoby bardzo początkujące dadzą sobie z nimi radę. Rogaliki drożdżowe zawsze dobrze smakują i nie tracą świeżości przez kilka dni. Ich historia sięga średniowiecza i praktycznie w każdym kraju są one wypiekanie. W Polsce rogaliki drożdżowe kojarzą się przede wszystkim z rogalami świętomarcińskimi. To bogate wypieki z nadzieniem na bazie białego maku. Przygotowanie rogali świętomarcińskich jest czasochłonne i wymaga cierpliwości. Dodatkowo zawierają one bardzo dużo kalorii i nie zawsze wybierane są przez osoby na diecie.

Świetną alternatywą dla rogali świętomarcińskich są (nie)zwykłe rogaliki z nadzieniem twarogowym. Są banalnie proste w przygotowaniu, a smakują wybornie. Co ważne, rogaliki drożdżowe nie tracą szybko swojej świeżości. W powodzeniem możesz je jeść nawet kilka dni po przygotowaniu. Sekretem miękkich i puszystych rogalików drożdżowych jest nadzienie. Dodaje ono wilgoci do ciasta i sprawia, że rogaliki nie twardnieją. Zrób takie nadzienie, a cała rodzina będzie Cię odwiedzać "na kawkę".

Domowy przepis na rogaliki drożdżowe

Czego potrzebujesz

Ciasto drożdżowe:

500 g mąki pszennej (najlepiej typu 450–550)

200 ml ciepłego mleka

80 g masła (roztopionego i przestudzonego)

2 jajka

80 g cukru

25 g świeżych drożdży lub 7 g suchych

szczypta soli

1 łyżeczka cukru wanilinowego lub ekstraktu waniliowego

Nadzienie twarogowe:

250 g twarogu półtłustego

1 żółtko

2–3 łyżki cukru

1 łyżeczka cukru wanilinowego

opcjonalnie: skórka z cytryny lub rodzynki

Przygotowanie

Przygotowanie rogalików drożdżowych z nadzieniem twarogowym zaczynamy od zrobienia rozczynu. W ciepłym mleku rozpuszczamy drożdże, dodajemy łyżkę cukru oraz dwie łyżki mąki, mieszamy i odstawiamy w ciepłe miejsce na około piętnaście minut, aż zacznie się pienić. W tym czasie do dużej miski wsypujemy mąkę, pozostały cukier, sól oraz cukier wanilinowy. Dodajemy jajka, wyrośnięty rozczyn i roztopione, przestudzone masło. Wszystko wyrabiamy ręcznie lub mikserem z hakiem do momentu, aż ciasto stanie się gładkie i elastyczne, a następnie przykrywamy je ściereczką i pozostawiamy w ciepłym miejscu na około godzinę, by podwoiło swoją objętość.

Kiedy ciasto wyrasta, przygotowujemy nadzienie. Twaróg rozgniatamy widelcem lub mielimy, dodajemy żółtko, cukier oraz cukier wanilinowy. Całość dokładnie mieszamy, aż powstanie jednolita, kremowa masa. Dla aromatu można dodać odrobinę skórki z cytryny albo garść rodzynek.

Wyrośnięte ciasto przekładamy na oprószony mąką blat i dzielimy na dwie lub trzy części. Każdą z nich rozwałkowujemy na okrągły placek, który kroimy na trójkąty, jak pizzę. Na szerszym końcu każdego trójkąta nakładamy porcję nadzienia i zwijamy ciasto w kierunku wierzchołka, formując zgrabne rogaliki. Gotowe układamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia, zachowując odstępy między nimi. Rogaliki przykrywamy ściereczką i zostawiamy jeszcze na około pół godziny, by podrosły.

Tuż przed pieczeniem smarujemy je białkiem, co nada im piękny połysk, i wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180°C. Pieczemy przez około 20–25 minut, aż będą złociste i pachnące. Po upieczeniu studzimy je na kratce, a gdy przestygną, posypujemy cukrem pudrem. Rogaliki są miękkie, puszyste i cudownie pachną wanilią — najlepsze smakują jeszcze lekko ciepłe, z kubkiem kawy lub herbaty.

Skąd się wzięło ciasto drożdżowe?

Historia ciasta drożdżowego sięga starożytności i łączy się z odkryciem samych drożdży, czyli mikroorganizmów odpowiedzialnych za proces fermentacji. Już kilka tysięcy lat temu ludzie zauważyli, że jeśli do mąki i wody dodadzą resztki poprzedniego ciasta lub płyn, który zaczyna „pracować”, wypiek staje się lżejszy i bardziej puszysty. Najprawdopodobniej pierwsi używali tego sposobu Egipcjanie, którzy przypadkiem odkryli fermentację, przygotowując ciasto na chleb w ciepłym, wilgotnym klimacie. To właśnie oni zaczęli piec pierwsze wypieki na zakwasie i uznawani są za prekursorów dzisiejszego pieczywa drożdżowego.

W Polsce ciasto drożdżowe pojawiło się już w czasach szlacheckich, kiedy to kuchnia dworska inspirowała się wpływami francuskimi i niemieckimi. Z czasem stało się jednym z najbardziej tradycyjnych wypieków w polskich domach. Pojawiało się nie tylko na co dzień, ale przede wszystkim podczas świąt i ważnych uroczystości.