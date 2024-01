Dodaję 1/3 łyżeczki do płynu do mycia naczyń i spryskuję plamy na materacu. Znikają w oka mgnieniu i go odświeżają. Płyn do prania materaca

Mąż zapytał się, dlaczego włożyłam to do lodówki? To mój sekretny sposób na poważny problem. Sposób na brzydkie zapachy w lodówce

Pranie materaca to czynność, którą warto robić około co 2 - 3 miesiące. Dlaczego to tak ważne? Otóż na materacu śpimy i to właśnie w niego wnika pot, brud, kurz, martwy naskórek, co sprzyja namnażaniu bakterii, roztoczy i sprawia, że materac nieprzyjemnie pachnie. Częste pranie materaca sprawi, że o wiele łatwiej jest usunąć z niego plamy i wszelkie zabrudzenia. Czym najlepiej uprać materac? Ten domowy płyn doskonale radzi sobie z usuwaniem plam. Jak go przygotować? "Wymieszaj 3 składniki:

buteleczka wody utlenionej (osobiście wolę taką 9%)

1/3 łyżeczki płynu do naczyń (w kolorze białym lub bezbarwnym)

1/3 łyżeczki sody oczyszczonej"

- przekonuje na swoim profilu na Instagramie Urszula Hryniewicka. Ten płyn przelewamy do butelki z atomizerem i spryskujemy plamy na materacu. Po 15 minutach przecieramy te miejsca czystą szmatką i gotowe.

Jak prać materac w domu?

W sytuacji, gdy twój materac posiada zdejmowany pokrowiec, to możesz go po prostu zdjąć i wyprać w pralce lub oddać do pralni. Najszybszym i najefektywniejszym sposobem na pranie materaca jest wykorzystanie myjki parowej. Wyczyści materac głęboko, eliminując roztocza i inne zarazki nie narażając go na przemoczenie. Niektóre mopy parowe posiadają specjalną nakładkę do tapicerki. Można ją śmiało zastosować w przypadku prania materaca. Z kolei, gdy materac jest naprawdę mocno zabrudzony, to warto użyć specjalnego odkurzacza piorącego.

