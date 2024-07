Dodaję 10 kropli do pralki zamiast płynu do płukania. Moje ubrania pięknie pachną i są miękkie jak nigdy wcześniej. Sposób na pachnące pranie

Jak się pozbyć brzydkich zapachów w muszli klozetowej. Wlej to do środka i nie spuszczaj wody. Toaleta będzie lśniła czystością, a brzydkie zapachy zostaną zneutralizowane

Dodaję 10 kropli do pralki zamiast płynu do płukania. Moje ubrania pięknie pachną i są miękkie

Piękne pachnące pranie jest marzeniem chyba każdej pani domu. Niestety często, gdy ubrania schną w mieszkaniu, a powietrze jest dodatkowo wilgotne, to efekt jest odwrotny od zamierzonego. Pranie wówczas nie pachnie świeżością, a czasem wręcz stęchlizną. Również stosowanie płynu do płukania nie gwarantuje, że ubrania zyskają piękny zapach na długo. A przecież każdy chciałby cieszyć się pościelą czy ubraniami pachnącymi subtelnie, ale przez wiele dni. Jak zatem prać rzeczy w pralce, aby pięknie pachniały przez długi czas? Ja zamiast płynu do płukania stosuję mieszankę octu z ulubionym olejkiem eterycznym. Wystarczy do szklanki octu dodać 10 kropli olejku i wlać do przegródki na płyn zmiękczający w szufladzie pralki. Następnie nastawiam pranie ubrań, a po wyjęciu z bębna pięknie pachną świeżością i to przez bardzo długo.

Czysta pralka to także pięknie pachnące pranie

Oczywiście podstawową kwestią w zapewnieniu swoim ubraniom ładnego, świeżego zapachu po praniu, jest utrzymanie swojej pralki w czystości. W tym celu należy przynajmniej raz w tygodniu wyczyścić pralkę. Pomogą w tym domowe sposoby. W pierwszej kolejności powinniśmy zadbać o to, aby usunąć z niej resztki detergentów i brudu. W tym celu można wykorzystać płyn do czyszczenia pralek lub kapsułkę do zmywarki. Nastaw program prania na temperaturę co najmniej 70 stopni. Pamiętaj też o regularnym myciu dozownika na proszek i płyn oraz dokładnym wymyciu kołnierza bębna. Tu z pewnością sprawdzi się roztwór octu i wody w proporcjach 1:1. Szufladę wystarczy w nim namoczyć, zaś kołnierz przetrzyj zwilżoną w nim ściereczką.