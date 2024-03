Dodaję 3 łyżeczki tego, mieszam z wodą i podlewam bratki. Odżywka, która działa niczym steryd. Bujne i duże kwiaty będą cieszyć Twoje oczy. Pielęgnacja bratków

Mieszam to z wodą i podlewam bratki. Roślina kwitnie jak szalone, a kwiaty są ogromne

Bratki to przepięknie kwiatki, które cieszą oczy przez cały sezon kwitnienia. W Polsce znajdziesz tysiące odmian bratków różniących się od siebie wielkością oraz kolorem kwiatów. Bratki w naszej szerokości geograficznej cieszą się ogromną popularnością w powodu swojej odporności. Niestraszne są im niskie temperatury oraz wiatr, dzięki czemu potrafią przetrwać zimne, polskie noce. Zawsze wiosną staram się dodatkowo zadbać o moje bratki i odżywić ich nawóz. W ten sposób bratki rosną silniejsze, a ich kwiaty są bujne i duże. Domową odżywkę do bratków przygotujesz z fusów do kawy. Wymieszaj 3 łyżeczki fusów z kawy z wodą i podlej bezpośrednio ziemię w doniczce z bratkami. Fusy z kawy wymieszane z ziemią poprawiają jej napowietrzenie oraz pojemność wodną. Fusy z kawy bogate są w wiele związków mineralnych, które lubią rośliny. To między innymi fosfor, magnez, potas oraz związki azotu, które wspierają prawidłowy rozwój i rozrost roślin.

Wiosną zrób to z bratkami. Dzięki temu roślina będzie silniejsza

Twoje bratki więdną? Być może popełniłaś podstawowy błąd w pielęgnacji bratków. Jeżeli kupiłaś bratki wczesną wiosną to zazwyczaj są one przechowywane w ocieplanych pomieszczeniach. Nie są one wtedy przyzwyczajone do niskich temperatur. Zanim wystawisz bratki na balkon lub wstawisz je do donicy w ogrodzie to musisz je odpowiednio zahartować. Przed kilka dni wystawiaj bratki na kilkanaście minut dziennie. Dopiero po kilku dniach możesz je wynieść na zewnątrz na stałe.