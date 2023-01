Domowy poradnik zasad czystego mieszkania. Wprowadź te reguły w swoim domu, a będzie czyściej niż u teściowej

Oto 4 zasady czystego domu! Wprowadź je w życie, a mieszkanie zalśni czystością

Czasy kiedy każda pani domu za punkt honoru wyznaczała sobie idealnie czyste mieszkanie już dawno minęły. Dzisiaj o naszej wartości nie świadczą już wypucowane naczynia oraz dywan odkurzany codzienne. Są jednak proste zasady, które pomogą utrzymać Ci czystość w mieszkaniu i sprawią, że cotygodniowe porządki będą przyjemniejsze i krótsze. Wprowadź te reguły w życie, a Twój dom zalśni czystością.

Pralka i zmywarka zawsze rozpakowane

Komu z nas nigdy nie zdarzyło się zostawić pralki i zmywarki na kilka godzin po skończonym programie? Postaraj się, aby zawsze je rozpakowywać. Unikniesz w ten sposób sterty naczyń zbierających się w zlewie i czekających na miejsce w zmywarce. Nie wyjęte na czas ubrania z pralki mogą zacząć brzydko pachnieć i będą bardziej pogniecione. Niektóre pralki mają specjalnie programy, które pozwalają na przedłużenie czasu prania, jednak nigdy nie zostawiaj ubrań w bębnie pralki. Staraj się także, regularnie sprzątać ubrania z suszarki. Każdy z nas to zna, wysuszone ubrania dniami wiszą na suszarce i czekają na swoją kolej. To sprawia, że pomieszczenie wygląda na zagracone i zabałaganione.

Wyrzuć zbieracze kurzu

Unikaj ustawiania na półkach i komodach wszelkiego rodzaju bibelotów. Zbierają one jedynie kurz i sprawiają, że pomieszczenie wydaje się bardziej zagracone. W dodatku wycieranie kurzów z każdego tego typu przedmiotu wydłuża czas sprzątania.

Odkładaj rzeczy na swoje miejsce

Po powrocie z pracy schowaj wyjściowe ubrania do szafy lub do prania. Wiemy, że każdy ma w domu "krzesło wstydu", czyli miejsce, gdzie lądują ubrania zbyt czyste do prania i zbyt brudne do szafy. Staraj się jednak unikać rozkładania ich po całym mieszkaniu. Niech każda rzecz ma swoje miejsce.

Planuj porządki

Przygotuj sobie plan sprzątania, rozdziel zadania pomiędzy domowników i niech każdy pilnuje swoich obowiązków. Przestrzegaj przygotowanego planu.

