Domowy sposób na czyszczenie sztućców. Wystarczy popularny napój

Mimo całkiem dużej odporności stali nierdzewnej na korozję, częste mycie w zmywarce sprawia, że na sztućcach regularnie pojawiają się zacieki, osad i rdzawe plamki.

W walce z drobnymi śladami korozji oraz nieestetycznym nalotem bardzo dobrze sprawdza się znany napój gazowany.

Cały zabieg pielęgnacyjny polega na kilkunastominutowym moczeniu metalowych elementów w tym płynie, a następnie ich dokładnym przetarciu, opłukaniu czystą wodą i wytarciu do sucha.

Skąd biorą się rdzawe plamki na sztućcach ze stali nierdzewnej?

Widelce, noże i łyżki są intensywnie eksploatowane w każdej kuchni, skąd po posiłku trafiają prosto do zlewu albo zmywarki. Taka codzienna rutyna sprawia, że z czasem pojawiają się na nich brzydkie ślady. Choć stal nierdzewna dobrze radzi sobie z korozją, nie jest na nią w pełni uodporniona. Na pojawienie się drobnych ognisk rdzy wpływa długotrwałe działanie wilgoci, soli, resztek jedzenia oraz silnych detergentów. Czasami nalot ten przechodzi na zastawę z innych metalowych akcesoriów włożonych razem do zmywarki. Sytuację pogarsza osad z twardej wody i nieestetyczne zacieki, przez co nawet najbardziej reprezentacyjny komplet szybko zaczyna wyglądać na zniszczony i stary.

Czyszczenie sztućców Coca-Colą. Prosty sposób na rdzę i zacieki

Skuteczną, domową metodą na usunięcie drobnych oznak korozji jest użycie zwykłej Coca-Coli. W składzie tego popularnego napoju znajduje się kwas fosforowy, który wchodzi w reakcję ze związkami żelaza i ułatwia odspajanie osadu. To z kolei pozwala na znacznie szybsze pozbycie się niewielkich zabrudzeń. Sam proces takiego odrdzewiania nie wymaga dużego wysiłku. Do miski lub innego naczynia wlewamy taką ilość płynu, by całkowicie przykryła ona pokryte nalotem fragmenty metalu. Po kilkunastu minutach wyjmujemy sztućce z kąpieli i czyścimy je z wyczuciem za pomocą gąbki lub miękkiej szmatki. Ostatni, bardzo ważny etap to staranne opłukanie wszystkiego pod bieżącą wodą i wytarcie ręcznikiem, gdyż pozostawienie mokrych powierzchni sprzyja nawrotom plam.

Jak chronić sztućce przed rdzą w zmywarce? Zasady pielęgnacji

Należy mieć na uwadze, że ten słodki napój nie zastąpi specjalistycznych preparatów odrdzewiających i nie cofnie głębokich wżerów w metalu. Kąpieli w Coca-Coli nie wolno również stosować w przypadku sztućców posiadających delikatne zdobienia czy powłoki. Aby w przyszłości uniknąć problemów z korozją, nie należy przetrzymywać brudnych elementów w zamkniętej zmywarce przez długi czas. Kluczowe jest także dozowanie właściwej ilości środków myjących oraz wyjmowanie i wycieranie zastawy od razu po zakończeniu cyklu zmywania. Jeśli jednak zauważymy drobny nalot, warto sięgnąć po opisany trik z napojem gazowanym, pamiętając na koniec o bezwzględnym opłukaniu i osuszeniu wyczyszczonych przedmiotów.

Składanie serwetek - kieszonka na sztućce