Domowy środek na ukąszenia komarów. Zrobisz go z dwóch składników

Genialny patent

Domowy sposób na komary. Środek łagodzący ukąszenia zrobisz z wody i jednego składnika z kuchennej szafki. Prosty i skuteczny sposób na skórę bez swędzących bąbli

Jak złagodzić swędzenie po ukąszeniu komara? Jest kilka sposobów na to, by przestać drapać swędzące miejsce i zmniejszyć opuchliznę. Oprócz preparatów przeciwhistaminowych z apteki są także domowe triki, które warto znać, by pozbyć się uciążliwych skutków ukąszenia komara. Wystarczy zmieszać wodę z popularnym składnikiem wielu dań. Każdy ma tę przyprawę w kuchni.