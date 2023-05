Żeby odstraszyć komary w ogrodzie czy na tarasie, można posadzić specjalne rośliny takie jak komarzyca, lawenda czy kocimiętka. Sprawdzi się także bukiet z wrotyczu, który odstrasza również inne owady, jednak żeby wzmocnić działanie, warto użyć także popularnej przyprawy. Magiczna moc liści laurowych była znana już w starożytności. Grecy wierzyli, że tam, gdzie rośnie wawrzyn, nie uderzy żaden piorun. Suszone liście wkładano pod poduszkę, by przyciągnęły prorocze sny, a nasze babki okadzały nim domy, by odgonić nieszczęście. Nawet jeśli nie wierzymy w takie przesądy, to za nieszczęście możemy uznać komary, które psują nam wieczór i wykorzystać fakt, że kadzidło z wawrzynu skutecznie je od nas odpędzi.

Co odstrasza komary? Zapal kilka liści laurowych w ogrodzie lub na tarasie

Liść laurowy ma swoje zastosowanie nie tylko w staropolskim bigosie czy przewrotach z ogórków, ale sprawdza się także w walce z owadami, które psują nam wieczór. Liście laurowe są bogate w olejki eteryczne, zawierające między innymi cyneol, fenol, metyl, pektyny, żywicę oraz garbniki, które odstraszają owady. Żeby ochronić się przed komarami w ogrodzie, można wykorzystać wysuszone liście tak jak kadzidła. Wystarczy podpalić listki, tak by się jedynie tliły, położyć na talerzyku lub folii aluminiowej i ustawić blisko miejsca, w którym spędzamy czas w ogrodzie lub na tarasie. Smużący się dym, a bardziej jego zapach, odpędzi komary i uprzyjemni wieczór na świeżym powietrzu.

Liść laurowy do oczyszczania domu i mieszkania

Żeby oczyścić dom lub mieszkanie ze złej energii zapal kilka wysuszanych liści laurowych. Okadź nimi wszystkie pomieszczenia. Najlepiej, kiedy księżyc zmierza do nowiu. Poczujesz nie tylko piękny aromat, ale odgonisz pecha i wszystko, co złe. Spalone liście laurowe mają również właściwości uspokajające, łagodzą stres i zmęczenie. Wawrzyn zasadzony w doniczce i umieszczony na parapecie działa jak talizman ochronny.

Liść laurowy w magii. Jakie ma właściwości?

Liść laurowy to jedna z najczęściej stosowanych w Polsce przypraw. Nadaje niepowtarzalnego smaku i aromatu wielu tradycyjnym potrawom. Wawrzyn szlachetny od lat jest wykorzystywany również w kosmetyce i medycynie. Od najdawniejszych czasów liście laurowe (lub wawrzynowe) były uważane za talizman, który chronił ludzi przed nieszczęściami. Grecka nazwa tej rośliny to dáfni. Nawiązuje do słynnego mitu o Daphne, która chcąc uchronić się przed Apollem, została zamieniona przez Gaję w drzewo laurowe. Apollo zaś uznał laur za świętą roślinę, dlatego też jego liści używano do wytworzenia wieńców dla zwycięzców igrzysk olimpijskich. W dzisiejszej białej magii liście laurowe są symbolem bogactwa i dobrobytu. Dlatego warto kilka gałęzi powiesić w miejscu pracy, aby przyciągnąć klientów i przepływy pieniężne do firmy. Liście laurowe noszone w kieszeni spełniają marzenia, włożone do portfela przyciągają pieniądze.

