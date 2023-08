Doniczka czy osłonka? Złota zasada ogordnika, dzięki której kwiaty w domu będą pięknie rosły

Wlej do wody i wymieszaj. Niezrównanie skuteczny płyn do mycia paneli laminowanych. Będą lśnić bez smug i polerowania

Praktyczna doniczka czy piękna osłonka? Wielu miłośników roślin doniczkowych staje przed tym trudnym wyborem. Z jednej strony osłonki, które urzekają kształtem, kolorami i materiałem, z którego są zrobione z drugiej troska o dobro kwiatów. Czy da się to połączyć? Sprawdź, rady Ulubionego ogrodnika.

Doniczka a osłonka - jaka jest różnica?

Podstawowa różnica pomiędzy doniczką a osłonką polega na drenażu. Doniczka jest wyposażona w otwory, które odprowadzają nadmiar wody. Osłonka nie ma otworów odpływowych i służy raczej do dekoracji i wyeksponowania atutów rośliny.

Doniczka czy osłonka? Ulubiony ogrodnik radzi, co wybrać, by kwiaty rosły jak szalone

Jeśli stoimy przed wyborem – doniczka czy osłonka, Ulubiony ogrodnik radzi – wybierz doniczkę.

- Jeśli stoisz przed dylematem wyboru doniczki lub osłonki, zdecydowanie nakłaniam do wyboru doniczek. NIE osłonek, a doniczek! Przezorny zawsze ubezpieczony. Jeżeli masz tendencję do przelewania, nie panujesz nad tym, nie dbasz o ilość wody i lejesz bez umiaru, to unikaj osłonek jak ognia. Wybierz doniczkę z podstawkę – radzi na Instagramie Wojciech Wardecki (znany jako Ulubiony ogrodnik) i dodaje - Bez dziurki nie ma zabawy! Dziurka ma ogromne znaczenie, bo przez nią może odpłynąć nadmiar wody wlanej do doniczki! To dzięki niej zmniejsza się ryzyko przelania roślin, zalania systemu korzeniowego i jego gnicia.

Czy można sadzić rośliny w osłonkach? Ulubiony ogrodnik ma dobrą radę

Wiele osób zastanawia się, czy mimo braku drenażu można posadzić rośliny w osłonkach, które często są znacznie ładniejsze niż doniczki. Oczywiście, niektóre rośliny będą rosły dobrze bezpośrednio w doniczce, jednak pod warunkiem, że będziemy je podlewać z aptekarską dokładnością. Jednak Ulubiony ogrodnik ma radę, dla tych, którzy chcą wybrać osłonkę.

- Wykonaj dziurkę odpływową w dnie. W przypadku plastikowych osłonek zadanie jest łatwe bo wystarczy wkrętarka lub gorący pręt, którym wypalisz dziurkę. W przypadku ceramicznych, glinianych czy metalowych osłonek, zadanie jest trudniejsze. Musisz sięgnąć po specjalne wiertła i robić to bardzo ostrożnie, aby ich nie uszkodzić. Ostatecznie w wypadku osłonek, możesz także wpuścić w nie doniczkę, ale w taki sposób, aby wisiała w powietrzu i nie dotykała dnia. Dzięki temu będzie miejsce na wypłynięcie nadmiaru wody, a doniczka nie będzie w niej cały czas zamoczona – pisze Ulubiony ogrodnik na Instagramie.

