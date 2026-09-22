Dwa smaki, ani grama kompromisu. Owocowe slushi, kremowe frappé czy kawowy milkshake?

Wystarczy jeden przycisk, by w tym samym momencie zaserwować dwa zupełnie różne desery i zapomnieć o kuchennym chaosie. Podczas gdy jedna komora mrozi owocowego shake’a dla dzieci, w drugiej może przygotowywać się na przykład kawowy deser. Ty wybierasz ulubione składniki, a urządzenie Ninja SLUSHi samo dobiera optymalną temperaturę i szybkość mieszania, aby stworzyć deser o idealnej konsystencji i smaku.

Dwa pojemniki, podwójna frajda

Ninja SLUSHi Twist ma aż dwa oddzielne pojemniki (każdy po 2.1 l pojemności), które umożliwiają jednoczesne przygotowanie zupełnie różnych napojów. Komory są całkowicie odseparowane, więc możesz łączyć ze sobą nawet najbardziej nieoczywiste propozycje, takie jak desery na bazie mleka tradycyjnego i roślinnego czy napoje dla dzieci i dla dorosłych.

Po zrobieniu slushi możesz zdecydować, czy chcesz serwować je oddzielnie, czy połączyć w efektowny, kolorowy „twist” przy użyciu skośnych nalewek i obrotowej podstawki.

Jeden przycisk do pysznego orzeźwienia

Zintegrowana technologia Dual SlushAssist automatycznie rozpoznaje dodane składniki i dobiera dla nich idealne ustawienia. Dzięki niej przygotujesz perfekcyjnie schłodzone slushi bez użycia kostek lodu i bez konieczności ręcznego mieszania.

W obu pojemnikach zrobisz łącznie nawet dziesięć porcji napojów, w zależności od ich wielkości. Dodatkowo przygotowanie slushi może zająć zaledwie 15 minut², Ninja SLUSHi Twist idealnie sprawdzi się zarówno przy spontanicznym koktajlu, jak i podczas większego spotkania w gronie przyjaciół czy rodziny. Urządzenie daje nieograniczone możliwości tworzenia własnych kompozycji, od klasycznych slushi, przez aromatyczne frappé i gęste milkshake'i, aż po mrożone margarity czy orzeźwiające frosé.

Kolejna generacja Ninja SLUSHi

SharkNinja wprowadziło również Ninja SLUSHi XL. W porównaniu z oryginalnym modelem SLUSHi (FS301EU) oferuje on większą pojemność i jeszcze szybsze chłodzenie, dzięki czemu szczególnie dobrze sprawdza się przy przygotowywaniu większej ilości mrożonego deseru w jednym smaku. Dostępny jest także Ninja SLUSHi Max z wyjątkowo dużym pojemnikiem o pojemności 4,4 l³, umożliwiającym przygotowanie do 12 porcji po 260 ml.