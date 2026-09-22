Dwa smaki, ani grama kompromisu. Owocowe slushi, kremowe frappé czy kawowy milkshake?

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-09-22 14:13

Czy znasz ten moment, gdy każdy w domu ma ochotę na inny deser? Zamiast spędzać godziny w kuchni, próbując przygotować owocowe smakołyki dla dzieci oraz desery i koktajle dla dorosłych, możesz w końcu przekazać to zadanie komuś innemu. Ninja SLUSHi Twist zrobi to za Ciebie i zamieni domową kuchnię w prawdziwy bar, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Wszystko dzięki funkcji Dual Slush Assist, która sama dobiera idealne parametry mrożenia i mieszania w komorach odpowiedzialnych za oba smaki slushi.

Dwie osoby wznoszą toast szklankami z owocowym slushi na różowym tle. O Ninja SLUSHi przeczytasz na SE.
Autor: SharkNinja/ Materiały prasowe

Wystarczy jeden przycisk, by w tym samym momencie zaserwować dwa zupełnie różne desery i zapomnieć o  kuchennym chaosie. Podczas gdy jedna komora mrozi owocowego shake’a dla dzieci, w drugiej może  przygotowywać się na przykład kawowy deser. Ty wybierasz ulubione składniki, a urządzenie Ninja SLUSHi samo  dobiera optymalną temperaturę i szybkość mieszania, aby stworzyć deser o idealnej konsystencji i smaku.

Dwa pojemniki, podwójna frajda

Ninja SLUSHi Twist ma aż dwa oddzielne pojemniki (każdy po 2.1 l pojemności), które umożliwiają jednoczesne  przygotowanie zupełnie różnych napojów. Komory są całkowicie odseparowane, więc możesz łączyć ze sobą  nawet najbardziej nieoczywiste propozycje, takie jak desery na bazie mleka tradycyjnego i roślinnego czy napoje  dla dzieci i dla dorosłych.

Po zrobieniu slushi możesz zdecydować, czy chcesz serwować je oddzielnie, czy  połączyć w efektowny, kolorowy „twist” przy użyciu skośnych nalewek i obrotowej podstawki.

Jeden przycisk do pysznego orzeźwienia

Zintegrowana technologia Dual SlushAssist automatycznie rozpoznaje dodane składniki i dobiera dla nich  idealne ustawienia. Dzięki niej przygotujesz perfekcyjnie schłodzone slushi bez użycia kostek lodu i bez  konieczności ręcznego mieszania.

W obu pojemnikach zrobisz łącznie nawet dziesięć porcji napojów, w zależności od ich wielkości. Dodatkowo  przygotowanie slushi może zająć zaledwie 15 minut², Ninja SLUSHi Twist idealnie sprawdzi się zarówno przy  spontanicznym koktajlu, jak i podczas większego spotkania w gronie przyjaciół czy rodziny. Urządzenie daje  nieograniczone możliwości tworzenia własnych kompozycji, od klasycznych slushi, przez aromatyczne frappé i  gęste milkshake'i, aż po mrożone margarity czy orzeźwiające frosé.

Kolejna generacja Ninja SLUSHi

SharkNinja wprowadziło również Ninja SLUSHi XL. W porównaniu z oryginalnym modelem SLUSHi (FS301EU)  oferuje on większą pojemność i jeszcze szybsze chłodzenie, dzięki czemu szczególnie dobrze sprawdza się przy  przygotowywaniu większej ilości mrożonego deseru w jednym smaku. Dostępny jest także Ninja SLUSHi Max z wyjątkowo dużym pojemnikiem o pojemności 4,4 l³, umożliwiającym przygotowanie do 12 porcji po 260 ml.

SharkNinja
Autor: SharkNinja/ Materiały prasowe
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