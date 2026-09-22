Bez tego anturium nie zakwitnie. Jesienią koniecznie zrób to z doniczką, a w końcu doczekasz się pięknego, czerwonego kwiatu. Pielęgnacja anturium jesienią

Jeśli Twoje anturium nie chce kwitnąć jesienią, problemem może być niedobór światła – kluczowego dla tej tropikalnej rośliny.

Poznaj prosty, ale fundamentalny zabieg z doniczką, który musisz wykonać, aby w końcu doczekać się obfitych, czerwonych kwiatów.

Dowiedz się, dlaczego odpowiednie ustawienie jest tak ważne i co jeszcze musisz zrobić, by Twoje anturium bujnie kwitło.

Jesienią koniecznie zrób to z doniczką anturium, a w końcu doczekasz się czerwonego kwiatu

Pielęgnacja anturium może być dla wielu początkujących ogrodników zagadką. Otóż ta roślina doniczkowa ma swoje dość indywidualne wymagania, aby zdrowo rosła i kwitła. Oczywiście, tak jak w przypadku innych kwiatów, które mamy w domu, i tej należy zapewnić odpowiednie miejsce, nawodnienie i odżywienie. Jeśli zadbamy o potrzeby rośliny, ta odwdzięczy się nam pięknymi, czerwonymi kwiatami, w których dosłownie utonie nasz parapet. Jednak bywa tak, że mimo naszych starań, anturium nie kwitnie. Dzieje się tak najczęściej jesienią, kiedy ilość nasłonecznienia drastycznie spada, przez co cierpi wiele naszych roślin doniczkowych, w tym także i anturium. A prawda jest taka, że bez dostępu do naturalnego światła anturium po prostu nie zakwitnie. Dlatego jesienią koniecznie zrób to z jego doniczką, a w końcu doczekasz się pięknego, czerwonego kwiatu. Chodzi o przestawienie rośliny bliżej okna. Dlaczego to tak ważne?

Bez nasłonecznienia jesienią anturium nie zakwitnie

W Polsce jesienią i zimą dni stają się znacznie krótsze, a słońce świeci pod niższym kątem i z mniejszą intensywnością. Anturium, jako roślina tropikalna, potrzebuje jasnego, rozproszonego światła do fotosyntezy i kwitnienia. Ta odpowiednia ilość nasłonecznienia jest kluczowa dla inicjowania i utrzymania kwitnienia anturium. Brak światła może spowodować, że roślina przestanie wypuszczać nowe kwiatostany lub istniejące kwiaty szybko stracą kolor i uschną. Co więcej, słaby dostęp do słońca mocno osłabia roślinę, czyniąc ją bardziej podatną na choroby i szkodniki. Liście mogą stać się blade, wyciągnięte i mniejsze.

Pielęgnacja anturium jesienią. Na co zwrócić uwagę, aby pięknie kwitło?

Jesień to kluczowy okres dla anturium, ponieważ roślina przygotowuje się do zimy i musi dostosować się do zmieniających się warunków w domu. Odpowiednia pielęgnacja w tym czasie pomoże jej przetrwać chłodniejsze miesiące i zapewni obfite kwitnienie w przyszłości. Warto zwrócić uwagę na fakt, że niektóre porady dotyczące pielęgnacji roślin doniczkowych, kompletnie nie sprawdzają się w przypadku anturium. Jak już wspomniałam wymaga ono dużo światła, ale roślinę trzeba chronić przed bezpośrednimi promieniami słońca, gdyż mogą powodować poparzenia liści i kwiatów. Najlepszym miejsce będzie parapet okna wschodniego lub zachodniego. Jest rośliną ciepłolubną. Najbardziej odpowiada jej temperatura 20–25 st. C. Nie znosi przeciągów. Anturium lubi podłoże stale wilgotne, ale niezbyt mokre, gdyż korzenie łatwo gniją. Do podlewania najlepiej jest stosować wodę przegotowaną o temperaturze pokojowej. Roślina potrzebuje dość wysokiej wilgotności powietrza, jednak nie przepada za zraszaniem i moczeniem liści. Zraszanie anturium sprawi, że stanie się ono bardziej podatne na choroby i zagniwanie.

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