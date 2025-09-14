Dzieci wróciły do przedszkola, wrócił też problem owsików. Zrób to, a uchronisz dziecko i siebie przed przykrymi dolegliwościami

Artykuł porusza problem nawracających owsików u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, szczególnie po powrocie do placówek edukacyjnych we wrześniu.

Owsica objawia się uporczywym swędzeniem w okolicach odbytu, co prowadzi do drapania, podrażnień, problemów ze snem, a nawet bólów brzucha i braku apetytu.

W przypadku podejrzenia owsików należy skonsultować się z lekarzem, który może zlecić badanie wymazu z odbytu i przepisać odpowiednie leki.

Kluczowe w leczeniu i zapobieganiu owsicy jest przestrzeganie zasad higieny, takich jak częste mycie rąk, codzienna zmiana bielizny, pranie pościeli w wysokiej temperaturze oraz regularne czyszczenie i dezynfekcja powierzchni.

Wraz z początkiem września dzieci wróciły do szkół i przedszkoli, a wraz z nimi problemy związane ze zdrowiem. Na forach internetowych rodzice piszą o wszach, katarze, ospie i owsikach. Te ostatnie spędzają sen z oczu nie tylko dzieciom, ale i dorosłym, bo w przypadku obecności pasożytów u jednego członka rodziny, kuracji zwalczającej szkodniki muszą poddać się wszyscy domownicy.

Jakie są objawy owsików?

Przebieg owsicy jest różny u każdego dziecka i zależy od jego odporności oraz liczby pasożytów. U około 30% zarażonych osób infekcja może przebiegać bez żadnych objawów. Głównym symptomem jest uporczywe swędzenie w okolicach odbytu, które skłania dziecko do drapania. To z kolei może prowadzić do podrażnień i infekcji bakteryjnych skóry. Silny świąd często zakłóca sen, powoduje niepokój, nerwowość, a nawet zgrzytanie zębami. Niektóre dzieci mogą również tracić apetyt, odczuwać zmęczenie, skarżyć się na bóle brzucha, być mniej skłonne do zabawy lub mieć problemy z nauką. U dziewczynek jaja owsików mogą przenieść się w okolice narządów moczowo-płciowych, powodując dolegliwości związane z układem moczowym. Czasami można dostrzec dorosłe samice owsików na skórze, zwłaszcza rano, przed poranną toaletą.

Jak pozbyć się owsików? Leczenie owsicy

W przypadku jakichkolwiek podejrzeń owsicy zgłoś się do lekarza, który zleci badanie polegające na wymazie z odbytu. Najlepiej pobrać go z samego rana, gdy samice są najbardziej aktywne. Gotowy zestaw do wymazu kupisz też w aptece. Dla zwiększenia wiarygodności zaleca się wykonanie testu trzykrotnie, np. w odstępach trzydniowych. Warto jednak pamiętać, że przy silnym zarażeniu, owsiki mogą być widoczne gołym okiem w kale, wtedy badanie jest zbędne, ale wizyta u lekarza konieczna. Lekarz przepisze specjalne leki. Jednak wraz z leczeniem farmakologicznym ważny jest także rygor higieny. Podstawą jest częste mycie rąk i ciała, regularna zmiana bielizny, pranie pościeli i ręczników po każdym użyciu podczas leczenia, a także dokładne sprzątanie domu. Leczenie i rygor sanitarny muszą objąć wszystkich domowników, nawet jeśli nie mają objawów. Co więcej, leki działają głównie na dorosłe osobniki, dlatego po mniej więcej dwóch tygodniach należy powtórzyć kurację, aby zlikwidować owsiki, które wylęgły się z jaj po pierwszej dawce leku. Przestrzeganie tych zasad zapewni skuteczne pozbycie się pasożytów i ochronę przed ponownym zarażeniem.

Jak zapobiegać owsikom?

W przypadku zwalczania i ochrony przed owsikami najważniejsza jest higiena. Dlatego warto nauczyć dzieci częstego mycia rąk, szczególnie po skorzystaniu z toalety i przed jedzeniem. Ważna jest także codzienna zmiana bielizny, choć to oczywiste, dzieci nie zawsze o tym pamiętają. Podobnie jak o dokładnym myciu okolic odbytu rano i wieczorem. Pomocne może być także krótkie obcinanie paznokci, aby zapobiec gromadzeniu się jajeczek pod nimi. Pranie pościeli, ręczników i ubrań w wysokiej temperaturze (minimum 60 stopni C) i prasowanie ich. Regularne czyszczenie i dezynfekcja toalet, klamek, zabawek i innych powierzchni, z którymi dziecko ma kontakt. Warto także zwrócić uwagę na działania pracowników przedszkola, którzy powinni zwracać uwagę na higienę wśród dzieci, dbać o czystość w przedszkolu, regularnie myć i dezynfekować zabawki, toalety i inne powierzchnie. Standardem powinno być także informowanie personelu przez rodziców o wystąpieniu owsików u dziecka.

ZOBACZ TEŻ: Po tym włosy rosną jak na drożdżach, są zdrowe i lśniące. Przepis na domową wcierkę na porost włosów