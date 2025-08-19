Jak wyglądają pluskwy i jak rozpoznać, że są w hotelu? Na to musisz zwrócić uwagę, jeśli nie chcesz przywieźć przykrych wspomnień z wakacji

Pluskwy, choć niewidoczne, mogą czaić się nawet w luksusowych hotelach, przenosząc się w bagażu.

Rozpoznasz je po słodkawym zapachu, czarnych plamkach na pościeli oraz charakterystycznych ugryzieniach.

Dowiedz się, jak chronić swój bagaż i uniknąć przywiezienia niechcianych pamiątek z wakacji.

Wiele osób zaraz po wejściu do hotelowego pokoju odruchowo kładzie walizkę na podłogę lub łóżko. Lepiej pozbyć się tego nawyku. Możemy przypłacić to zdrowiem i pasażerami na gapę. Według ekspertów najlepszym miejscem do trzymania walizki w pokoju hotelowym jest wanna.

Pluskwy w hotelu. Gdzie trzymać walizkę?

Jeśli szukamy instrukcji, jak dobrze spakować się na wakacje bardzo często autorzy poradników wideo pokazują walizkę na hotelowym łóżku. Jednak lepiej nie brać z nich przykładu. Hotel to miejsce, przez które regularnie przewija się wiele osób i nigdy nie wiadomo, co ze sobą przywiozły, ani jakie bakterie sami zebraliśmy na kołkach walizki podczas podróży. Według naukowców najlepszym miejscem do trzymania bagażu jest łazienka a dokładnie wanna. Powodem są pluskwy, które znajdują się zazwyczaj na tapicerowanych powierzchniach, w sprężynach, szczelinach mebli oraz wewnątrz tapicerki. Dlatego, kiedy położymy nasz bagaż na łóżku, owady mogą zagnieździć się w naszych ubraniach i wrócić z nami do domu.

- Pluskwy są niezwykle zręcznymi autostopowiczami ze względu na ich zdolność do przetrwania w tymczasowych siedliskach, takich jak bagaż osobisty lub pod siedzeniami w samochodach, autobusach i pociągach - mówi Brittany Campbell, entomolog z National Pest Management Association, w rozmowie z „Apartment Therapy".

Entomolog radzi więc umieścić bagaż w wannie, gdzie prawdopodobieństwo pojawienia się tych pasożytów jest najmniejsze. Eksperci odradzają także trzymania walizki na przeznaczonym do tego hotelowym stojaku z pustymi nogami. Wewnątrz mogą kryć się pluskwy. Jednak po dokładnym sprawdzeniu stojaka i okryciu go folią będzie bezpiecznym miejscem na przechowywanie bagażu.

Jak wyglądają pluskwy i jak rozpoznać, że są w hotelu?

Pierwszym sygnałem, że w naszym pokoju hotelowym mogą być pluskwy, jest specyficzny słodkawy zapach, znacznie odbiegający od tego, z którym kojarzy nam się czyste wnętrze. Ale warto pamiętać, że wbrew powszechnej opinii pluskwy nie zagnieżdżają się tylko tam, gdzie jest brudno. Drugim sygnałem, że w pomieszczeniu mogą ukrywać się pasożyty, są czarne lub ciemnoczerwone plamki na ścianach, pościeli lub materacu. Warto dokładnie sprawdzić łóżko – zajrzeć pod materac, prześcieradło, kołdrę i poduszki. Pluskwy mogą kryć się także w szczelinach mebli, zasłonach oraz listwach przypodłogowych. Kolejnym, bardziej dotkliwym sygnałem, który może świadczyć, że w hotelu są pluskwy, są ślady ugryzień, pojawiające się po nocy. Często mają charakterystyczny układ – 2 lub 3 ukąszenia blisko siebie, układające się w linię lub trójkąt.

