Babcina rada pomogła mi pozbyć się pluskiew z materaca. Rozsypałam ten proszek na powierzchni łóżka i odkurzyłam, a insekty zniknęły raz na zawsze. Sposób na pluskwy domowe

Babcina rada pomogła mi pozbyć się pluskiew z materaca

Pluskwy domowe to koszmar, ale da się z nimi walczyć. Pozbycie się ich wymaga cierpliwości, systematyczności i często kombinacji różnych metod. Najczęściej żyją w szwach materacy, ramach łóżek, zagłówkach, listwach przypodłogowych, gniazdkach elektrycznych, za tapetami, w meblach tapicerowanych, w ubraniach i pościeli. Jak wyglądają pluskwy? Są to małe, płaskie, owalne owady, wielkości pestki jabłka (4-5 mm). Mają kolor od brązowego do czerwonego, w zależności od tego, czy niedawno piły krew. Łatwo się rozprzestrzeniają przez bagaże, używane meble, ubrania, a także mogą przechodzić między mieszkaniami. Żywią się krwią ludzi i zwierząt, głównie w nocy, a ich ugryzienia łatwo rozpoznać. Są to swędzące, czerwone plamy na skórze, często ułożone w linię lub grupę. Kiedy po wakacjach zauważyłam, że te okropne insekty zadomowiły się w moim mieszkaniu, szybko skorzystałam z rady mojej babci, która podpowiedziała, jak pozbyć się pluskiew domowym sposobem. Okazało się to strzałem w dziesiątkę.

Rozsypałam ten proszek na powierzchni łóżka i odkurzyłam, a pluskwy zniknęły raz na zawsze

Jednym z najskuteczniejszych domowych sposobów na pluskwy domowe jest ziemia okrzemkowa. Ziemia okrzemkowa to naturalny proszek, który powstaje z okrzemek, czyli skamieniałych szczątków jednokomórkowych alg. Jak działa ziemia okrzemkowa na pluskwy? Pluskwy przechodząc przez warstwę ziemi okrzemkowej, zostają porysowane mikroskopijnymi krawędziami. To uszkadza ich zewnętrzną powłokę, powodując utratę wilgoci i wysychanie. Ziemia okrzemkowa nie działa od razu, ale stopniowo, w ciągu kilku dni. Dlatego ja rozsypałam ją na powierzchni swojego łóżka, gdzie zauważyłam siedliska pluskiew i po jakimś czasie odkurzyłam, a insekty zniknęły.

Jak stosować ziemię okrzemkową na pluskwy?

Podczas zwalczania pluskiew domowych za pomocą ziemi okrzemkowej postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

Kup ziemię okrzemkową spożywczą (food grade)Przygotuj obszar: Odkurz dokładnie obszar, na którym będziesz rozprowadzać ziemię okrzemkową. Rozprowadź cienką warstwę: Użyj pędzelka, gruszki do rozpylania proszku lub specjalnego aplikatora do rozprowadzenia cienkiej warstwy ziemi okrzemkowej w następujących miejscach:

W szwach materaca i ramy łóżka.

W szczelinach i pęknięciach w ścianach i podłodze

Wzdłuż listew przypodłogowych.

Pod dywanami i meblami.

W gniazdkach elektrycznych (wyłącz zasilanie przed aplikacją!).

Nie przesadzaj: Zbyt gruba warstwa ziemi okrzemkowej jest mniej skuteczna, ponieważ pluskwy będą ją omijać. Cienka, ledwo widoczna warstwa jest wystarczająca.

Powtarzaj: Ziemia okrzemkowa traci skuteczność, gdy jest mokra. Powtarzaj aplikację co kilka dni, zwłaszcza po odkurzaniu lub czyszczeniu.

Odkurzaj: Po kilku dniach odkurz ziemię okrzemkową.

Podczas wykonywania tego zabiegu zawsze noś maskę przeciwpyłową, aby uniknąć wdychania pyłu. Unikaj też kontaktu ziemi okrzemkowej ze skórą i oczami.