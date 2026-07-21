Dziecko bije i gryzie na placu zabaw? Sprawdź jak mądrze reagować na kłótnie o zabawki

Jak podaje portal HealthyChildren.org, małe dzieci mają naturalnie bardzo słabą samokontrolę i dlatego tak często używają siły fizycznej

Zwykłe zostawienie drobnych sprzeczek bez interwencji dorosłych pozwala maluchom na samodzielne ćwiczenie trudnej sztuki dogadywania się

Według funduszu zdrowia Salford Royal Foundation Trust wymiana zabawek oraz wspólne budowanie z piasku doskonale uczą rówieśników współpracy

Każde uderzenie lub ugryzienie drugiego dziecka to jasny sygnał do natychmiastowego wkroczenia do akcji i szybkiego rozdzielenia maluchów

Zaproponowanie innej zabawy i przejście na huśtawkę to sprawdzona metoda na błyskawiczne odwrócenie uwagi krzyczącego dziecka

Jak ułatwić sobie sprzątanie? Plac Zabaw odc. 10

Dlaczego małe dziecko bije i gryzie na placu zabaw?

Pierwsze wyjścia do piaskownicy to dla malucha ogromne przeżycie, które często kończy się płaczem lub krzykiem. Widzisz, jak twój szkrab wyrywa komuś łopatkę, popycha rówieśnika albo nawet próbuje go ugryźć. Takie zachowanie to norma u małych dzieci, które dopiero uczą się przebywania w grupie i nie potrafią jeszcze radzić sobie z własnymi emocjami.

Jak możemy przeczytać na portalu HealthyChildren.org, małe dzieci mają z natury bardzo słabą samokontrolę. Kiedy wpadają w złość lub czują frustrację, ich pierwszą reakcją jest użycie siły fizycznej, bo brakuje im jeszcze słów do wyrażenia swoich uczuć. Dlatego maluchy potrzebują naszej pomocy, by zrozumieć, że zamiast szturchania kolegi o wiele lepiej działa zwykłe słowo nie powiedziane stanowczym głosem.

Jak pomóc dziecku w zabawie z innymi maluchami na placu zabaw?

Zanim dojdziesz do momentu gaszenia pożarów w piaskownicy, warto pokazać maluchowi, jak w ogóle zacząć wspólną zabawę z rówieśnikami. Według brytyjskiego funduszu zdrowia Salford Royal Foundation Trust dobrym pomysłem jest zachęcanie dzieci do aktywności, które naturalnie wymuszają współpracę:

wymienianie się zabawkami takimi jak zwykła piłka

wspólne budowanie zamków z piasku lub budowli z klocków

zabawy w odgrywanie ról na przykład gotowanie zup z błota

nauka prostych zwrotów w stylu mogę się pobawić lub teraz moja kolej

Bądź na początku blisko i podpowiadaj dziecku, co może zrobić, na przykład pokaż mu, żeby delikatnie dotknęło ramienia kolegi w celu zwrócenia na siebie uwagi. Kiedy zauważysz, że maluchy świetnie się dogadują i łapią wspólny język, po prostu zrób krok w tył i pozwól im na swobodną zabawę.

Kiedy wkraczać do akcji, gdy dzieci kłócą się o zabawki?

Nawet przy najlepszym przygotowaniu na placu zabaw zawsze mogą pojawić się zgrzyty i przepychanki o plastikowe wiaderko. Rodzice często zastanawiają się, czy powinni reagować na każdą drobną sprzeczkę między dziećmi. Prawda jest taka, że małe nieporozumienia warto zostawić samym zainteresowanym, żeby maluchy mogły poćwiczyć sztukę dogadywania się bez pomocy dorosłych.

Sytuacja zmienia się całkowicie w momencie, gdy w grę wchodzą rękoczyny, a dziecko wpada w szał, bije lub gryzie innych. Wtedy nie ma miejsca na czekanie i trzeba natychmiast wkroczyć do akcji, rozdzielając dzieci na bezpieczną odległość. Nie ma też większego znaczenia to, kto zaczął kłótnię, ponieważ warto jasno wytłumaczyć, że nie ma absolutnie żadnego usprawiedliwienia dla krzywdzenia innych osób.

Co robić, gdy kłótnia w piaskownicy wymyka się spod kontroli?

Jeśli rozdzielenie dzieci nie pomaga, a emocje malucha nadal sięgają zenitu, warto odwrócić uwagę dziecka i zaproponować mu zupełnie inną aktywność z dala od miejsca sporu. Przejście na huśtawkę czy krótki spacer w poszukiwaniu kamyków często pomaga dziecku szybko się uspokoić i zapomnieć o złości. Pamiętaj jednak, aby unikać przekupywania dziecka słodyczami czy obietnicami w zamian za dobre zachowanie. Gdy awantura jest naprawdę ostra i żadne łagodne metody nie przynoszą skutku, najlepszym wyjściem może być stanowcze, ale spokojne zakończenie zabawy i powrót do domu.

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Źródła:

Salford Royal Foundation Trust (NHS) – “Playing with other children”

HealthyChildren.org — “10 Tips to Prevent Aggressive Behavior in Young Children”

HealthyChildren.org (American Academy of Pediatrics), “10 Tips to Prevent Aggressive Behavior in Young Children”