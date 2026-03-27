Dziecko chce kupić wszystko w sklepie? Sprawdź jak wytłumaczyć mu różnicę między potrzebą a zachcianką

Dlaczego dziecko chce kupić wszystko w sklepie? Główne powody

Czasami wejście z maluchem do dużego marketu kończy się płaczem o nową zabawkę lub słodycze. Dzieci na każdym kroku widzą rzeczy, które wydają się im absolutnie niezbędne do szczęśliwego życia. Zjawisko to nazywamy po prostu myleniem prawdziwych potrzeb ze zwykłymi, ulotnymi zachciankami.

Maluchy nie rodzą się z wiedzą o domowych finansach, dlatego to my na co dzień pokazujemy im otaczający świat. Jak czytamy w materiałach edukacyjnych amerykańskiej Federalnej Korporacji Ubezpieczeń Depozytów, warto wprost tłumaczyć, że bez czystej wody i jedzenia nie damy rady funkcjonować, ale bez kolejnej figurki czy gry już tak. Dzieci w naturalny sposób szybko ulegają emocjom, dlatego tak bardzo pragną tych wszystkich kolorowych nowości ze sklepowych półek.

Jak wytłumaczyć dziecku różnicę między potrzebą a zachcianką?

Świetnym sposobem na codzienną naukę są proste zabawy organizowane podczas zwykłych domowych obowiązków. Możemy na przykład zagrać w zgadywanki w salonie lub na zakupach, wykorzystując do tego następujące metody:

wskazywanie palcem na zwykłe przedmioty w domu i wspólne decydowanie czy to prawdziwa potrzeba czy tylko zachcianka

szybka zabawa w bystrego detektywa podczas stania w długiej kolejce do kasy polegająca na szukaniu trzech rzeczy niezbędnych i trzech dodatkowych

wspólne oglądanie drobnych produktów ułożonych przy kasach i spokojna rozmowa o tym czy na pewno musimy je teraz wrzucić do naszego koszyka

Takie małe, niepozorne lekcje robione przy okazji budują w dzieciach bardzo zdrowe nawyki. Kiedy maluch sam zaczyna zauważać tę drobną różnicę, o wiele łatwiej będzie mu potem zrezygnować z niepotrzebnych i nagłych wydatków.

Dziecko prosi o drogi telefon. Jak reklamy wpływają na maluchy?

W dzisiejszych czasach dzieci są wręcz bombardowane kolorowymi i głośnymi przekazami w internecie oraz telewizji. Wiele dużych firm celowo używa wciągających gier i znanych z bajek postaci, aby obudzić w najmłodszych wielką chęć posiadania konkretnego gadżetu. To właśnie sprawia, że nasz syn czy córka nagle odczuwa ogromną potrzebę kupna rzeczy, o której jeszcze wczoraj w ogóle nie miało pojęcia.

Zrozumienie mechanizmów ukrytych za tymi przekazami to absolutna podstawa mądrego rodzicielstwa. Zgodnie z badaniem opublikowanym na łamach PubMed Central, dobrym pomysłem może być wspólne sprawdzanie tego, kto sponsoruje daną aplikację na telefonie i tłumaczenie maluchowi zasad działania lokowania produktu. Kiedy dziecko w pełni zrozumie, że krzykliwy baner ma na celu tylko wyciągnięcie pieniędzy, o wiele łatwiej nabierze zdrowego dystansu do nowych trendów.

Co robić, gdy presja rówieśników zmusza dziecko do kupna gadżetów?

Kiedy szkolni koledzy chwalą się najnowszymi smartfonami czy markowymi ubraniami, starsze dzieci czują ogromny ciężar i presję, by się do nich za wszelką cenę dopasować. Z danych amerykańskiego Narodowego Instytutu do spraw Nadużywania Alkoholu i Alkoholizmu jasno wynika, że młodzi ludzie po prostu bardzo pragną być lubiani i w pełni akceptowani przez swoją codzienną grupę wiekową. Warto wieczorem na spokojnie zapytać swoje dziecko, czy kiedykolwiek uległo namowom kolegów na zrobienie czegoś, na co w głębi duszy wcale nie miało ochoty. Pokazanie mu, że dostrzegamy ten kłopot i doskonale rozumiemy jego potrzebę przynależności do szkolnej paczki, to zawsze najlepszy pierwszy krok do budowania asertywności i odporności na takie trudne sytuacje.

Źródła

FDIC — Money Smart for Young People, Grades Pre-K–2 Parent/Caregiver Guide, Lesson 3: “Weighing Needs and Wants” () (https://www.fdic.gov/resources/consumers/money-smart/documents/parent-caregiver-guides/fdic-prek-2-parent-guide-module-3.pdf)

TECH Parenting to Promote Effective Media Management - PMC () (https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6176863/)

National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA), NIH () (https://www.niaaa.nih.gov/alcohols-effects-health/niaaa-middle-school/peer-pressure)

