Egipcjanie używali do balsamowania zwłok, a Tobie usunie pleśń z doniczki. Wystarczy 1 garść, a biały nalot zniknie. Usuwanie pleśni z doniczki

Czy pleśń w doniczce jest niebezpieczna?

Biały nalot pojawiający się na powierzchni ziemi doniczkowej to najczęściej pleśń. Podobnie.jak w wielu innych miejscach, pleśń pojawia się w wyniku nadmiernej wilgoci. Obfite opady deszczu oraz wysoka temperatura powietrza stanowią idealne warunki rozwoju pleśni. Dotyczy to nie tylko roślin ogrodowych, ale także doniczkowych. Pleśń w ziemi doniczkowej może wpływać na rozwój roślin. Utrudnia ona dostęp do powietrza oraz możliwość pobierania wody. Co ważne, duże ilości pleśni mogą także przedostawać się do powietrza i wpływać na jego jakość. Objawia się to kaszlem oraz problemem z oddychaniem, zwłaszcza i astmatyków oraz alergików. Zawsze należy podjąć próby usunięcia pleśni z doniczki.

Domowy sposoby na pleśń w doniczce. Jest to prostsze niż myślisz

Usuwania pleśni z ziemi doniczkowej nie jest trudne i przy odpowiednim podejściu zarodniki nie będą nawracały. Przede wszystkim należy zadbać o prawidłowe spulchnienie ziemi. Przydatna może okazać się warstwa drenaż w doniczce. Dzięki temu roślina szybciej będzie wchłaniała wodę. Możesz to tego wykorzystać korę, torf lub węgiel drzewny.

Górną warstwę pleśni należy mechanicznie usunąć. Możesz zrobić to łyżką. Ziemię z pleśnią wyrzuć. Nie nadaje się ona do ponownego użycia. Następnie sięgnij po cynamon. Mało osób zdaje sobie sprawę, ze cynamon świetnie usuwa zarodniki pleśni. Już starożytni Egipcjanie używali go do balsamowania zwłok. Cynamon wykorzystany był z uwagi na swoje antyseptyczne właściwości. To właśnie one usuwają zarodniki pleśni i przeciwdziałają jej nawrotom. Wystarczy, ze weźmiesz garść cynamonu i wymieszasz go z ziemią doniczkową. Cynamon możesz wykorzystać także prewencyjnie podczas przesadzania roślin. Delikatnie obsyp niż korzenie, a zminimalizujesz ryzyko ich gnicia.