Eksperci są bezlitośni: to najgorszy kolor mebli do kuchni! Jeszcze w latach 90-tych to było marzenie każdej pani domu, a dzisiaj koszmar dekoratorów! Taka kuchnia wygląda tandetnie i kiczowato

To najgorszy kolor mebli kuchennych. Wygląda tandetnie i kiczowato

Wybór mebli kuchennych to poważna sprawa. Szafki i blaty do kuchni nie należą do najtańszych i nie wymienia się ich co kilka lat. Wybierając odpowiednie modele warto wziąć pod uwagę kilka czynników. Najważniejsza jest oczywiście funkcjonalności oraz trwałość wybranych mebli. Równie istotny jest kolor. Jeszcze w latach 90-tych w wyposażeniu kuchni modne były intensywne kolory. Dzisiaj praktykuje się odwrotne podejście. W kuchniach królują beże lub szarości. Niektórzy uważają, że takim wnętrzom brakuje charakteru i są za mało wyraziste. Warto jednak podkreślić, że neutralne kolory dobrze razem współgrają, a na jasnych blatach mniej widać zacieki oraz plamy.

Eksperci podkreślą, by w kuchni zrezygnować z bardzo intensywnych, lakierowanych kolorów. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu w katalogach wnętrzarskich można było znaleźć polecenia szafek czerwonych z czarnymi, lakierowanymi blatami. Dzisiaj tego rodzaju połączenie przechodzi do lamusa. Ciemnie kolory nie wybaczają błędów i podkreślają każdą nierówność. Widać na nich wszystkie plamy, zabrudzenia, kurz, a nawet odciski palców. Kilka dni bez dokładnego umycia może sprawić, że szafki będą wyglądały na bardzo brudne i zaniedbane. Dodatkowo kolor czerwony uchodzi za wyjątkowo męczący i niesprzyjający domowej atmosferze. W czerwonych wnętrzach ciężko się odpoczywa. Połączenie czerwieni i czerni może pobudzać i sprzyjać ogólnemu rozdrażnieniu. Jeżeli lubisz ciemne kolory i marzą Ci się takie meble to o wiele lepszym o stylowym rozwiązaniem będzie butelkowa zieleń lub ciemny brąz. Pamiętaj jednak, że takie kolory wymagają odpowiedniej pielęgnacji.

Quiz z polskich przysłów. Polacy często je mylą, a Twoja babcia ma je w jednym paluszku Pytanie 1 z 10 Kto, według przysłowia, kołysze dzieci bogatemu? Diabeł Bóg Maryja Następne pytanie