Ekstremalnie trudny quiz ze staropolskich słów. Żalnik to dopiero początek. Każde kolejne pytanie coraz trudniejsze. Nikt nie zdobędzie 10/10

Quiz online ze staropolskich wyrazów. Jak dobrze znasz słowa, których używano w przeszłości?

Język cały czas ewoluuje. Pojawiają się w nim nowe słowa, którymi nazywane są wynalazki technologiczne. Obecnie najwięcej nowych wyrazów dotyczy sfery internetu oraz tak zwanej "korpomowy", czyli słów i zwrotów używanych w pracy. Jednak ewolucja języka to nie tylko nowe słowa, ale także transformacja tych, które istnieją już od wielu wieków. Na przestrzeli lat wyrazu zmieniają swoją formą i są dostosowywane do ludzi. Bardzo duża ilość słów, które kiedyś mogły uchodzić na błędne, dzisiaj są akceptowalne przez językoznawców. Podobnie, wiele słów przestało być używanych i zostały zapomniane. Przygotowaliśmy dla Ciebie quiz online z wiedzy o staropolskich wyrazach. Czy wiesz, co one oznaczają? Ten quiz to wyzwanie dla każdego miłośnika języka polskiego. Sprawdź się! Ostrzegamy jednak. że zdobycie maksymalnej ilości punktów będzie bardzo trudne.

Zobacz także nasze inne quizy:

QUIZ. Co przynosi jesień? Przyjemny, ale trudny test. Zestaw pytań, który przeniesie cię w niesamowity klimat złotej polskiej jesieni

Zabójczo trudny quiz z "Władcy Pierścieni". Ci co oglądali tylko film nie dadzą rady. Tylko stały bywalec Śródziemia zdobędzie 11/11 pkt. Na pytaniu 6 wyłoży się prawie każdy

Szybki quiz online na inteligencję. Tylko wyjątkowe osoby dadzą radę zdobyć 8/10 punktów. Większość nie da rady. Sprawdź, w której grupie jesteś

Quiz. Co oznaczają te staropolskie wyrazy? Pytanie 1 z 10 Co znaczy słowo "obłocisty"? Ozłocony Błękitny Zielonkawy Dalej