Entliczek-pentliczek, uprany ręczniczek. Turczynka z bazaru pokazała, jak prać bawełniane ręczniki. Pół szklanki tego sprawi, ze ręczniki odzyskają biel oraz miękkość. Cala rodzina będzie chciała się nimi wycierać

Dodaj do prania ręczników pół szklanki tego. Po praniu poczujesz różnicę

Pranie ręczników jest ważną czynnością. Choć na co dzień nie zwracamy na to uwagi, to ręczniki spełniają bardzo ważną funkcje. Wycierają nasze ciała oraz chłoną wilgoć. Mają regularny kontakt ze skórą i dlatego należy zadbać o ich czystość oraz miękkość. Wilgotna, bawełniana struktura ręczników tworzy idealne środowisko do namnażania się bakterii oraz drobnoustrojów. Jeżeli Twoje ręczniki do praniu brzydko pachną, to znak, że coś robisz nieprawidłowo. Do prania ręczników powinno stosować się wysoką temperatura ( minimum 40 stopni Celsjusza), która skutecznie zabije wszystkie zarazki. Również ważny jest odpowiedni detergent. Powinien on być skuteczny, ale jednocześnie delikatny dla tkanin. Eksperci wskazują także, by nie używać płynów do płukania. Nie tylko maskują one brzydkie zapachy, nie rozwiązując problemu, ale także oblepiają włókna tkanin powodując ich sztywnie. A przecież nikt nie ma ochoty wybierać się twardym i sztywnym, niczym papier ścierny, ręcznikiem.

Wiele osób do prania ręczników wykorzystuje domowe sposoby. Nie tylko świetnie działają, ale często są tańsze i bardziej ekologiczne od chemicznych detergentów. Najpopularniejsze metody na naturalne pranie ręczników to oczywiście biały ocet oraz soda oczyszczona. Oba te produkty rewelacyjnie oczyszczają oraz niweluje brzydkie zapachy. Pamiętaj jednak, by nigdy nie łączyć jednocześnie sody oczyszczonej oraz octu. Taka mieszanka traci bowiem swoje właściwości i jest mniej skuteczna.Turecka ekspedientka z bazarku powiedziała mi o jeszcze jednym sposobie na domowe pranie ręczników. Jej sekretem jest sok z cytryny lub płynny kwasek cytrynowy. Posiada on bardzo podobne właściwości jak ocet, ale jest oczyszczonej tym nieco delikatniejszy. Pół szklanki soku z cytryny dodane bezpośrednio do bębna pralki sprawi, ze ręczniki będą czyste oraz miękkie. Kwasowe właściwości soku z cytryny świetnie zmiękczają włókna, niweluje brzydkie zapachy, a także delikatnie wybielają.

Sok z cytryny możesz wykorzystać także do namaczania ręczników. Ten sposób sprawdzi się świetnie w przypadku nowych ręczników. Pamiętaj, ze wszystkie tekstylia należy uprać po zakupie. Ręczniki oraz ubrania zalegające w sklepie pokrywają się ogromną warstwy brudu. Ręczniki przed pierwszym pranie warto namoczyć w roztworze soku z cytryny i wody, aby były chłonne oraz lepiej się uprały.

Ważna wskazówka: Do bardzo brudnych ręczników, na przykład pokrytych olejami lub smarem samochodowym, konieczne jest dodanie kupnego detergentu. Ani ocet, ani soku z cytryny nie dopiorą tego rodzaju zabrudzeń.