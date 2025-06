i Autor: Shutterstock

Kwiaty doniczkowe

Florystka powiedziała, by przez całe lato stawiać to obok skrzydłokwiatu. Dzięki temu liście będą zielone i soczyste, a skrzydłokwiat będzie kwitł najlepiej w Twoim życiu. Pielęgnacja skrzydłokwiatu

Skrzydłokwiat to popularny kwiat doniczkowy, który słynie że swoich właściwości oczyszczających powietrze. Sam jednak potrzebuje odpowiedniej pielęgnacji. Jest to roślina tropikalna i wymaga właściwych warunków, które nie zawsze panują w warunkach domowych. Latem postaw to obok doniczki ze skrzydłokwiatem, a roślina się wzmocni i będzie lepiej kwitła.