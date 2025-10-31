Foodies odkryli kulinarne perełki sezonu! Sprawdź debiutantów jesiennej edycji RestaurantWeek

Jesienna edycja RestaurantWeek® potrwa do 19 listopada. Na Gości czeka trzydaniowe menu z prezentem od partnera – w cenie nawet o 50% niższej niż w regularnej karcie. Oto lista najnowszych adresów na restauracyjnej mapie Polski, które polecają Foodies for Foodies. Zarezerwuj stolik już dziś i odkryj wyjątkowe smaki w topowych restauracjach!

Warszawa - Floor No.2

Jednym z warszawskich debiutów, który od razu przyciągnął uwagę Foodies, jest Floor No.2 w Presidential Hotel. Restauracja otworzyła swoje drzwi dla dziennikarzy podczas ekskluzywnej kolacji inaugurującej Festiwal, prezentując autorskie menu i wyjątkową atmosferę miejsca. Co trafia na festiwalowe talerze? W menu A znalazły się: tatar wołowy z borowikiem, ogórkiem, crème fraîche i ikrą z pstrąga, comber jagnięcy z purée truflowym, broccolini i sosem z zielonego pieprzu oraz miss chocolate z musem z białej czekolady, truskawkami i białym bzem. W menu B – sałatka z krewetkami, awokado, piklowaną cytryną i kolendrą, ośmiornica z sosem romesco, pieczonymi ziemniakami i salsą verde oraz klasyczne crème brûlée z wanilią i truskawkami. Bajka!

Wrocław - Frajda

Debiut Frajdy na RestaurantWeek® to okazja, której nie można przegapić. Restauracja łączy swobodną atmosferę bistro z kreatywnym podejściem do polskiej kuchni, opierając się na lokalnych produktach, sezonowych inspiracjach i prostocie, która smakuje wyjątkowo. Festiwalowe menu A otwiera babka ziemniaczana z boczkiem i chipsami z pieczarek, dalej serwowane są leniwe pierogi z długo gotowanym szpondrem i grzybami, a deser to kasza manna z macerowanymi śliwkami i czekoladową kruszonką. W Menu B znajdziesz pieczone w cieście solnym okopowe warzywa, leniwe pierogi w sosie z topinamburu z kiszoną dynią i wędzonym serem oraz chałkę dyniową z kremem z palonego masła i konfiturą pomarańczowo-dyniową. Pychota!

Łódź - Cochise Burger&More

Cochise Burger&More w Łodzi to nowa mekka dla miłośników dobrego jedzenia i amerykańskiego klimatu. Ich soczyste burgery, klasyczne steki, delikatny tatar i aromatyczne żebra wołowe to prawdziwe hity – i właśnie między innymi te pozycje znajdziesz w festiwalowym menu RestaurantWeek®. W opcji A na początek serwowany jest krem z wędzonego ziemniaka z boczkiem i oliwą smakową, a następnie żebro wołowe w Panko z ziemniakami hasselback oraz sałatką z fenkułu, kopru i pomarańczy. Opcja B to carpaccio z figi z labneh i rukolą oraz stek z dyni w miodzie i pomarańczach w towarzystwie ziemniaków hasselback i sałatki z fenkułu. Na deser w obu wersjach dostaniesz grillowane brzoskwinie z korzenną kruszonką i lody śmietankowe. Może być lepiej?

Śląsk (Katowice) - Restauracja Moderna

Czas na Śląsk i gorącą nowość w Katowicach! Restauracja Moderna to miejsce, gdzie fine dining spotyka modernistyczną elegancję lat 60., a każde danie jest małym dziełem sztuki. Festiwalowe menu oferuje dwa zestawy pełne smakowych niespodzianek. Menu A otwiera krokiet z krupnioka z piklowaną szarą renetą i emulsją z czarnego czosnku, dalej serwowany jest filet z kaczki z kopytkami, pieczoną dynią i sosem Madeira, a na deser – tarta z musem borowikowym, sosem angielskim i świeżą polską truflą. Menu B to ukłon w stronę bezmięsnych smaków – na początek chrupiący panczkraut z emulsją lubczykową i kompresowanym ogórkiem, następnie karminadel jajeczny z serem bursztyn i pieczonym topinamburem, a na deser krem cytrynowy z bezą włoską i kruszonką owsianą. Prawdziwa uczta dla podniebienia!

Szczecin - Dzika Kuchnia

Dzika Kuchnia w sercu Szczecina serwuje polską kuchnię w casualowej, swobodnej atmosferze, pokazując, jak kreatywna i smaczna może być dziczyzna. To właśnie dziczyzna i myśliwskie smaki królują w festiwalowym menu. W wersji A przystawka to gulasz po myśliwsku z trzema rodzajami mięsa – jeleniem, boczkiem i kiełbasą myśliwską – podawany z ogórkami kiszonymi i śmietaną. Na danie główne – Burger Leśniczego z dzika i jelenia 50/50, z piklami, serem cheddar, smażonymi rydzami, kiełbasą z dzika, malinowym balsamico, sosem czekoladowym i frytkami belgijskimi. Na deser – lody waniliowe z gruszką, grzybowym pudrem, serem feta i malinowym balsamico. Menu B to propozycja dla tych, którzy wolą lżejsze, ale wciąż mięsne smaki. Przystawkę stanowi kanapka z lasu z masłem czosnkowym, rukolą, marynowanymi grzybami, szynką z dzika, pomidorem i oliwą truflową. Danie główne to stek z jelenia na purée truflowym z grillowanymi warzywami, sosem bordelaise i selekcją sałat, a deser – jeleń w malinach, czyli tatar z jelenia z nalewką malinową, marynowanymi kurkami, szalotką, ogóreczkami i sosem malinowo-czekoladowym. Dzika rozkosz!

Bydgoszcz - Vidok

Debiut RestaurantWeek® w Bydgoszczy to Vidok – restauracja, w której nowoczesna kuchnia europejska spotyka się z polską tradycją. Co Chef Szymon Pertek przygotował specjalnie na Festiwal? Menu A to prawdziwa gratka dla miłośników mięsa i intensywnych, wyrafinowanych smaków. Rozpoczyna się aromatycznym bulionem grzybowym z gęsi, podanym z ravioli z ossobuco i smażonymi shimeji. Danie główne to kremowe risotto z szarpaną kaczką, modrą kapustą, wężymordem i pudrem z buraka. Całość dopełnia deser o smaku rokitnika z ciasteczkową ziemią, sorbetem z porzeczki i cygaretkowym akcentem. Menu B to delikatniejsza, ale wciąż wyrafinowana propozycja: carpaccio z dyni piżmowej z gorgonzolą i konfitowanymi pomidorami na przystawkę, karmazyn z emulsją ze skorupiaków, bobem i pudrem z kopru jako danie główne oraz deser w postaci kremu rokitnikowego z włoską bezą i żelem cytrynowym. Kulinarne niebo!

Poznań - Haveli Indian Restaurant

Jeśli marzysz o podróży do serca Indii, teraz możesz jej doświadczyć w Poznaniu. Haveli Indian Restaurant przenosi gości do czasów indyjskich pałaców, gdzie królewskie smaki łączyły się z przepychem i aromatem przypraw. W festiwalowym menu A przystawką są Chicken Pakora - kawałki kurczaka w cieście z mąki z ciecierzycy, smażone na głębokim tłuszczu i obtoczone aromatyczną mieszanką przypraw. Danie główne to Chicken Kofta Curry - pulpeciki w kremowym indyjskim sosie z nutą migdałów, podane z ryżem basmati. Deser stanowi Rasmalai, czyli mleczno-serowa delicja podawana z bakaliami i szczyptą kardamonu. Menu B otwiera Golgappa/Pani Puri - chrupiące kulki z farszem z ziemniaków, groszku i cebulki, okraszone indyjskimi przyprawami. Na danie główne podawany jest Shahi Paneer - tradycyjny ser indyjski w kremowym curry, serwowany z ryżem basmati. Deserem są klasyczne lody kulfi z delikatną nutą szafranu i kardamonu.

Nie zwlekaj – Foodies for Foodies już odkryli najlepsze debiuty! Teraz Twoja kolej, by wyruszyć w kulinarną podróż po Polsce. Uwaga – Festiwal trwa tylko do 19 listopada! Rezerwuj stoliki na RestaurantWeek.pl i poznawaj nowe miejsca i smaki!

Twój składnik poranka? Zaczyna się od BreakfastWeek!

Każdy poranek ma swój sekret – składnik, który nadaje mu smak i wyjątkowy nastrój. BreakfastWeek pozwala zacząć poranek najlepiej, jak potrafisz. Od pierwszego łyka kawy po ostatni kęs popisowego śniadania możesz cieszyć się chwilą w rytmie, który lubisz, w towarzystwie Bliskich i ulubionych smaków. O poranek pełen roślinnej energii dba Alpro. W tej edycji Goście mogą odkrywać śniadaniowe menu i kawy przygotowane na napojach roślinnych Alpro w wyjątkowej festiwalowej cenie – 35 zł + opłata rezerwacyjna 6 zł/Gość. Do wyboru są dwie propozycje: Alproccino (cappuccino na kremowym owsianym Alpro Barista) oraz Alprolatte (latte na pysznym migdałowym Alpro Barista). To właśnie Twój składnik idealnego poranka!

Rezerwacje trwają na BreakfastWeek.pl. Śniadania dostępne są w najlepszych śniadaniowniach w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Trójmieście, Szczecinie, we Wrocławiu oraz na Śląsku. BreakfastWeek, tak jak RestaurantWeek®, potrwa do 19 listopada.

i Autor: RestaurantWeek/ Materiały prasowe