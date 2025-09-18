Gdy po niedzielnym obiedzie zostaje mi rosół robię najzdrowszą zupę świata. Idealna na jesień. Smaczna, zdrowa i lepsza niż pomidorowa

Rosół pozostały po niedzielnym obiedzie to idealna baza do stworzenia pysznej i zdrowej zupy jesiennej.

Zupa warzywna na bazie rosołu, wzbogacona czosnkiem, marchewką i fasolką, to doskonały sposób na wsparcie odporności.

Możesz dodać dowolne warzywa, a do zagęszczenia użyć ziemniaków, unikając śmietany i zasmażki.

Chcesz poznać przepis na zupę, która nie tylko smakuje lepiej niż pomidorowa, ale też pomoże Ci wyczyścić lodówkę?

Zawsze, gdy zostaje mi rosół robię z niego tę zupę! Smaczna, zdrowa i lepsza niż pomidorowa

Zupy to idealne posiłki na jesień. Są pożywne, zdrowe i przede wszystkim niskokaloryczne. Zupy możesz dowolnie zmieniać i dodawać swoje ulubione składniki. Na jesień najlepiej sprawdzą się zupy na porządnym, mięsnym wywarze dlatego też dobrze jest robić je na resztkach rosołu. Jeżeli po niedzielnym obiedzie została Ci niewielka ilość rosołu i nie wiesz, co z nią zrobić, to mamy dla Ciebie rozwiązanie. Przepyszna zupa warzywna, która wspomoże odporność Twoje rodziny jesienią.

Zupa warzywna na jesień przyrządzana na rosole

Do przygotowania takiej zupy potrzebujesz niewielkiej ilości bulionu, który możesz rozrobić z wodą. Dodatkowo dodaj do niej:

3 ząbki czosnku - to naturalny wspomagacz odporności. Działa przeciwzapalnie i przeciwgrzybiczo. Zawiera allicynę i inne związki siarkowe, które pomagają zwalczać infekcje.

2 skrzydełka z kurczaka - to źródło białka bogatego w aminokwasy, których nasz organizm nie potrafi wytworzyć samodzielnie.

0,5 kg zielonej fasolki szparagowej (może być mrożona) - zawiera potas, błonnik oraz magnez, które redukują poziom cholesterolu i zmniejszają ryzyko miażdżycy. Fasolka szparagowa wspiera układ trawienny.

0,5 kg marchwi - to przede wszystkim bogactwo beta-karotenu, który jest silny antyoksydantem, a w organizmie przekształca się w witaminę A. Jest ona kluczowa dla ochrony wzroku, skóry i błoń śluzowych. Dodatkowo wpiera także odporność.

Opcjonalnie możesz dodać także inne składniki takie jak seler naciowy, pietruszka, zielony groszek, a także paprykę. W tej zupie nic Cię nie ogranicza. Im więcej składników, tym lepiej. Zupa warzywna to świetna opcja, aby wyczyścić lodówkę i wykorzystać wszelkie resztki. Do jej zagęszczenia możesz wykorzystać pogniecione ziemniaki lub puree warzywne. W ten sposób unikniesz dodawania śmietany lub zasmażki. Tak przygotowana zupa jest zdrowa, aromatyczna i pożywna.