Gdy temperatura spada poniżej 15 stopni Celsjusza włóż to do samochodu. Uratuje Cię w niejednej sytuacji!

Jesienna wilgoć w samochodzie to częsty problem, prowadzący do zaparowanych szyb i nieprzyjemnych zapachów.

Artykuł prezentuje proste, domowe sposoby na pozbycie się wilgoci, takie jak żwirek z kawą, oraz wskazówki dotyczące konserwacji pojazdu.

Dowiedz się, jak zapobiegać parowaniu szyb i jakie przedmioty warto mieć w aucie jesienią, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji na drodze!

Jesienią zawsze miej to w samochodzie. Pomoże Ci z niejednej sytuacji

Jednym z jesiennych problemów jest wilgoć. Taka pogoda nie pozostaje bez wpływu na wnętrze samochodu. Pojawia się wilgoć, która osadza się na tapicerce i innych materiałowych elementach. Wilgoć sprawia, że okna stają się zaparowane, a we wnętrzu może pojawić się brzydki zapach.

W dużej mierze wilgoć w samochodzie spowodowana jest złą cyrkulacją powietrza. Pamiętaj, że auto, podobnie jak mieszkanie, powinno być regularnie wietrzone. Jeżeli masz możliwość to zastawiaj uchylone okna na kilka godzin dziennie. W innym przypadku pamiętaj o wietrzeniu. Aby pozbyć się wilgoci i nieprzyjemnych zapachów z samochodu możesz sięgnąć po domowe sposoby. Jednym z najczęściej polecanych patentów jest połączenie żwirku dla zwierząt z kawą. Wystarczy, że wymieszasz je ze sobą i wsypiesz do bawełnianego woreczka. Możesz tez rozsypać je bezpośrednio w samochodzie, a po jednej dobie odkurzyć. Żwirek dla zwierząt świetnie absorbuje wilgoć, z kolei kawa niweluje brzydkie zapachy, które często pojawiają się w wilgotnym środowisku.

Wilgoć w samochodzie. Jak jej unikać?

Wilgoć wnika we wszystkie materiałowe elementy. Zimą eksperci wskazują, że warto wymienić materiałowe dywaniki na te gumowe. Dzięki temu nie będą one absorbowały wody. Nie można zapominać o regularnym czyszczeniu samochodu. Warto wykonywać przegląd układu klimatyzacji, która powinna usuwać nadmiar wody z powietrza. Kolejnym powodem, przez który może pojawić się wilgoć jest zbyt niski poziom płynu chłodniczego. Czasem pojawia się ona w wyniku zapchanej nagrzewnicy i niedrożnych kanałów odpływowych. Woda często zbiera się także w wnęce na koło zapasowe. Wszystko to trzeba dokładnie sprawdzić i wyczyścić.

Szybki trik, aby szyby w samochodzie nie były zaparowane

Zaparowane szyby w samochodzie mogą stanowić niebezpieczeństwo i mocno ograniczać widoczność. Warto wiedzieć, że w Polsce jazda z zaparowaną przednią szybą może skończyć się mandatem.

Najprostszym sposobem, by wyeliminować parowanie szyb jest odpowiednie korzystanie z nawiewów w samochodzie. Równie skuteczne może przygotowanie szyb, by wilgoć się na nich nie osadzała. Wystarczy, że raz w miesiącu przetrzesz szyby w samochodzie ściereczką nasączoną zwykłą pianką do golenia. Sprawi ona, że na szybach powstanie warstwa ochronna przeciwdziałająca osadzaniu się wilgoci. Podobny efekt da niewielka ilość gliceryny. Sposoby te sprawdzą się także na zwykłych oknach w domach.

Te przedmioty włóż jesienią do samochodu. Mogą Ci się przydać

Jesień to kapryśna pora roku, która potrafi zaskoczyć nagłą zmianą pogody. Dlatego warto być przygotowanym na różne ewentualności, kompletując odpowiednie wyposażenie samochodu. Podstawą jest zadbanie o dobrą widoczność, więc w samochodzie nie powinno zabraknąć działających wycieraczek oraz płynu do spryskiwaczy o właściwościach zimowych, który zapobiegnie zamarzaniu. Dodatkowo, warto sprawdzić stan oświetlenia pojazdu i w razie potrzeby wymienić żarówki. Dobra widoczność to podstawa bezpiecznej jazdy, zwłaszcza podczas jesiennych mgieł i opadów deszczu czy śniegu.

Niespodziewane sytuacje na drodze zdarzają się o każdej porze roku, ale jesienią, ze względu na zmienne warunki atmosferyczne, ryzyko awarii może być nieco większe. Dlatego w samochodzie powinny znaleźć się podstawowe narzędzia, takie jak klucz do kół, podnośnik oraz linka holownicza. Warto również wozić ze sobą apteczkę pierwszej pomocy oraz trójkąt ostrzegawczy i kamizelkę odblaskową, które zwiększą nasze bezpieczeństwo w razie konieczności zatrzymania się na poboczu drogi.

Oprócz wyżej wymienionych elementów, dobrze jest mieć pod ręką kilka praktycznych drobiazgów. Latarka z zapasowymi bateriami może okazać się nieoceniona podczas wieczornych awarii lub poszukiwań czegoś w bagażniku. Skrobaczka do szyb i odmrażacz przydadzą się podczas porannych przymrozków. Warto również pomyśleć o ładowarce do telefonu komórkowego oraz powerbanku, aby w razie potrzeby móc wezwać pomoc.