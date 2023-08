Gdzie wyrzucić zniszczone ubrania? Podpowiadamy, który kontener na śmieci wybrać

Gdzie wyrzucić zniszczone ubrania?

Wiele osób już teraz rozpoczęło porządki w szafach na jesień 2023. Letnie ubrania chowamy i robimy miejsce ty cieplejszym, w których będziemy chodzić jesienią i zimą. Podczas takich porządków w szafie lub garderobie najczęściej okazuje się, że wiele z naszych ubrań nie nadaje się do noszenia. Jedne są po prostu za małe, inne niemodne, ale też może się okazać, że część odzieży, którą trzymałyśmy w swojej szafie, jest po prostu zniszczona. Z racji, że odpady należy segregować, to w głowach wielu osób pojawia się wątpliwość, gdzie wyrzucić te zniszczone ubrania? O ile w przypadku za małej lub niemodnej odzieży odpowiedź jest prosta - umieszczamy je w specjalnych kontenerach na odzież używaną. Jednak w sytuacji, gdy chcemy się pozbyć dziurawych czy przetartych ubrań sprawa nie jest tak oczywista. Gdzie powinniśmy wyrzucić zniszczone spodnie, bluzki, sukienki?

Do tego kontenera wyrzuć porwane i zużyte ubrania

Ubrania, których chcemy się pozbyć to zapewne dziurawe i stare kolekcje, zabierające nam tylko niepotrzebnie miejsce w domu. Jeśli uznasz, że ubrania są zniszczone i z pewnością nie będą nadawały się do noszenia, to powinnaś wyrzucić je do odpowiedniego kontenera. Zaleca się, aby taką odzież wrzucić do odpadów zmieszanych.

