Genialny, organiczny płyn do podłóg, który umyje parkiet do higienicznej czystości. Zero smug, a podłoga zalśni jak nowa

Domowe środki do mycia podłóg. Co sprawdzi się najlepiej?

Okazuje się, że do mycia podłóg nie potrzebujesz kupnych detergentów. Z powodzeniem wystarczy Ci, to co masz w domu. Naturalne środki czystości są nie tylko równie skutecznie, co kupne, ale często też o wiele tańsze i bezpieczniejsze dla domowników. Nie posiadają w swoim składzie chemii, nie podrażniają skóry i możesz wykorzystywać je na wszelakich powierzchniach. W przypadku mycia podłóg ważne jest, by płyn nie zniszczył lakieru oraz parkietu oraz, by nie pozostawiał smug. Sprawdź nasze poniższe sposoby ma mycie podłóg organicznymi detergentami. Parkiet zalśni czystością.

Naturalny płyn do podłóg na bazie mydła

Ta mieszanka idealnie sprawdzi się do mycia drewnianej podłogi oraz paneli. Przygotuj wiaderko i wymieszaj w nim ciepłą wodę z dodatkiem jednej łyżki mydła kastylijskiego. Dodaj również niewielką ilość płynu do mycia naczyń. Do mycia drewnianych podłóg używaj delikatnych ściereczek, idealnie sprawdzi się szmatka z mikrofibry.

Naturalny płyn do mycia podłóg na bazie octu

Jeżeli myślałaś, że w przypadku mycia podłóg ocet będzie zbędny to jesteś w błędzie. Wymieszaj ze sobą 1,5 szklani octu, 2 litry wody oraz kilkadziesiąt kropel ulubionego olejku eterycznego. Taka mieszanka genialnie poradzi sobie ze wszystkim zabrudzeniami, a olejek eteryczny sprawi, że w domu unosił się będzie piękny naturalny zapach.

