Niesamowicie dobry płyn do czyszczenia fug bez szorowania. W 10 minut będą czyste jak nowe. Domowy i ekologiczny sposób na fugi

Czym wyczyścić fugi bez szorowania? Domowe sposoby są naprawdę skuteczne

Brudne fugi to zmora każdej pani domu. Zwłaszcza spoiny płytek podłogowych szybko tracą swój wygląd. Kurz, błoto, tłuszcz potrafią mocno zajść między płytki i często ich czyszczenie wiąże się z pracochłonnym szorowaniem i stosowaniem silnej chemii. Owszem zakup gotowego środka chemicznego jest najpopularniejszym sposobem na wyczyszczenie fug, jednak wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że w swoim domu posiada ekologiczne i równie skuteczne preparaty. Czym zatem wyczyścić fugi? Jednym z najprostszych sposobów jest wykorzystanie proszku do pieczenia. Wystarczy przygotować z niego gęsta pastę i nałożyć ją na spoiny. Po 2 godzinach zmyć wilgotną ściereczką.

Czyszczenie fug pastą do zębów

W czyszczeniu białych fug niezawodna będzie także pasta do zębów. Za pomocą szczoteczki do zębów nasmaruj nią przestrzenie między płytkami i pozostaw na 30 minut. Po tym czasie zmyj letnią wodą.

Sposób na wyczyszczenie ciemnych fug

Z kolei do czyszczenia ciemnych fug warto wykorzystać fusy z kawy. Wetrzyj je w brudne przestrzenie między płytkami wilgotną ściereczką. Otóż fusy z kawy doskonale ścierają brud, a także usuwają i zapobiegają nawrotom pleśni na fugach.

Skuteczny płyn do czyszczenia fug. Ekologiczny sposób usunie brud w 10 minut

Ten płyn do czyszczenia fug jest nie tylko ekologiczny, ale przede wszystkim tani, a składniki do jego przygotowania na pewno każdy z nas ma w swoim domu. Potrzebujesz 0,5 szklanki sody oczyszczonej, kilka kropel wody utlenionej, 2 łyżki płynu do mycia naczyń i 0,5 litra letniej wody. Wszystkie składniki dokładnie ze sobą wymieszaj i przelej do butelki ze spryskiwaczem. Zaaplikuj na zabrudzone spoiny płytek. Pozostaw na 10 minut i wyczyść je magiczną gąbką. Fugi będą czyste jak nowe.

